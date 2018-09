Odense gik 75.000 kroner ind i den gode sags tjeneste

Det ene ben blev sat foran det andet rigtig mange gange, da 1.000 fynboer lørdag formiddag deltog i velgørenhedsarrangementet Ecco Walkathon i Odense.

På tre forskellige gåruter rundt i byen indsamlede de gående deltagere i alt 75.000 kr. til Hjerteforeningen og SOS Børnebyerne.

Fællesstarten for de tre ruter - familieruten, just walk-ruten og halv marathon-ruten - foregik fra Flakhaven, hvorfra deltagerne gik ud i byen. Men inden de blev sendt af sted, blev de underholdt af tv-værten Sebastian Klein, der sørgede for god stemning og højt humør.

Læs også Fynboer cykler Danmark rundt for sorgfyldte børn

10.000 kilometer

De mange deltagere ’gik en forskel’ for Hjerteforeningens indsats for hjertesyge børn og unge samt SOS Børnebyernes arbejde for udsatte familier i Nairobis slumkvarter.

For hver kilometer, deltagerne gik, støttede Ecco en af de to organisationer med 7,50 kroner, hvilket i Odense blev til 75.000 kroner - altså gik deltagerne ikke mindre end 10.000 kilometer.

Efter årets gåevent i Odense kommer Ecco Walkathon til Aarhus den 29. september og Kolding den 13. oktober.

Læs også Youtuber for Unicef: Rasmus Brohave nomineret for Afrika-video