Odense Håndbold anker afslag på opsætning af LED-skærm

Odense Håndbold vil ikke finde sig i, at den har fået afslag på at opsætte en 30 kvadratmeter stor reklameskærm på Odense Idrætshal. Klubben anker nu afgørelsen til Statsforvaltningen.

Odense Håndbold er stærkt utilfreds med, at klubben tilbage i februar fik afslag på at sætte en LED-skærm op på taget af Odense Idrætshal, som er klubbens hjemmebane.

- Vi er utilfredse med afgørelsen, og jeg mener ikke, at trafiksikkerhed eller arkitektur bliver generet af tavlen, siger Mark Jespersen, administrerende direktør for Odense Håndbold, der forpagter reklamerettighederne for Odense Idrætshal.

Formålet med skærmen skulle have været at oplyse om arrangementer og aktiviteter i hallen. Samtidig skulle skærmen på 15,35 gange 1,92 meter vise reklamer.

Ansøgningen om tilladelse til opsætning af LED-skærmen var til høring hos Fyns Politi. I høringssvaret fra Fyns Politi hed det blandt andet:

"LED-skærmen vil danne baggrund i trafikanternes synsfelt, hvilket er forvirrende og vildledende i forhold til trafikken. Skiftende kommercielle budskaber, der formidles til trafikanterne via LED-tavler, har til formål at tiltrække trafikanternes opmærksomhed. Trafiksikkerhedsmæssigt er det ikke forsvarligt i en trafikeret vejkryds at aflede trafikanternes opmærksomhed fra trafikken."

Godkendte dobbelt så stor skærm

Derfor gav By- og Kulturudvalget i Odense Kommune afslag på håndboldklubbens ansøgning. Fyns Politi har dog efterfølgende godkendt, at der kan opsættes en dobbelt så stor LED-skærm på Tagtækkervej ved Rosengårdcenteret.

Direktøren for Odense Håndbold undrer sig over, at der kan opsættes en LED-skærm, der kan ses fra den stærkt trafikerede Munkerisvej, mens der ikke kan opsættes en reklame på den langt mindre trafikerede vej ved Odense Idrætshal.

- Vi forstår ikke, at politiet kan godkende en LED-skærm på Tagtækkervej, når omgivelserne her er roligere, og fartgrænsen kommer til at ligge på 40 kilometer i timen, når letbanearbejdet er færdigt, siger direktør.

Odense Håndbold håber, at Statsforvaltningen vil revurdere afgørelsen, så klubben kan få tilladelse til at sætte skærmen op.

- For håndboldklubben handler det jo også om, at vi skal opbygge en hjemmebane, hvor vi signalerer synlighed og udvikling, og det bliver jo sværere, når vi bliver begrænset på denne måde, siger direktøren.

