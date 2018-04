Odense Håndbold bankede FCM

Odenses håndboldkvinder, der allerede var sikre på at komme i semifinalen, sendte FCM ud af slutspillet.

Odense, som allerede var videre til semifinalen som etter i gruppe 2, kom flyvende fra start og endte med at vinde 31-22 over FCM.

FCM skulle på udebane mod Odense Håndbold blot bruge et enkelt point for at komme i semifinalen, men det lykkedes ikke.

Godt hjulpet af Odenses målvogter Althea Reinhardt magtede FCM kun at score otte gange i første halvleg.

Odense gik til pause med en føring på 14-8, og fynboerne fortsatte med at dominere i anden halvleg.

Det blev til fire mål i træk og en føring på 18-8, hvorefter FCM-træner Kristian Kristensen tog en timeout.

- Nu handler det om ære og ikke en skid andet, lød det fra træneren som den afsluttende salut.

Det hjalp ikke det store, og Odense kørte knusende sikkert sejren i hus.

Det var afgørelsens time for de bedste kvindelige håndboldklubber, som lørdag kæmpede om de sidste pladser i DM-semifinalerne.

Og der var flere overraskelser, da både FCM Håndbold og Nykøbing Falster ikke nåede i semifinalerne, da begge hold tabte i sjette og sidste spillerunde i slutspillet.

FCM-nederlaget blev udnyttet til fulde af Viborg HK, som vandt sikkert med 30-18 hjemme over Silkeborg-Voel.

Dermed drønede Viborg forbi FCM og snuppede den anden billet til semifinalerne fra gruppe 2 med seks point efter seks kampe.

FCM blev treer med fem point, mens Silkeborg-Voel sluttede sidst i gruppen med blot tre point.

I den anden slutspilsgruppe blev de forsvarende mestre fra Nykøbing Falster sendt ud inden semifinalerne med et nederlag til København Håndbold.

Københavnerne, der allerede havde sikret sig en plads i semifinalerne inden hjemmekampen mod Nykøbing Falster, vandt med 31-26.

Dermed er Nykøbing Falster ude, mens Team Esbjerg tog den anden plads i semifinalen med en sejr på 30-25 hjemme over Randers HK.

København Håndbold skal møde Viborg HK i den ene semifinale, mens Odense Håndbold tørner sammen med Team Esbjerg i den anden.