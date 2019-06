Odense Håndbold får ny målmandstræner

Odense Håndbold har skrevet en etårig aftale med målmandstræner Frederik Skov Hansen, der den kommende sæson skal stå for træningen af holdets tre målmænd, Tess Wester, Althea Reinhardt og Iben Hesseldal Hansen.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Læs også Odense Håndbold skriver kontrakt med to ungdomsspillere

- Jeg glæder mig rigtig meget til at blive en del af et yderst kompetent trænerteam. Jeg ser frem til at arbejde med Tess, Althea og Iben. Det bliver en spændende opgave, siger 23-årige Frederik Skov Hansen i pressemeddelelsen.

Han spiller selv håndbold i 1. divisionsklubben Otterup HK og har tidligere spillet for GOG.

Ved siden af håndbolden studerer han psykologi og har været håndboldtræner i flere år.