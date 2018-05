Odense Håndbold fremtvinger en tredje kamp

Odense Håndbold vinder 24-21 over Team Esbjerg. Dermed skal holdene ud i en tredje og afgørende DM-semifinale.

Odenses håndboldkvinder kan fortsat drømme om deltagelse i DM-finalerne.

Tirsdag aften var holdet tvunget til at vinde i den anden semifinale på udebane mod Team Esbjerg, og det lykkedes Jan Pytlicks mandskab med.

Fynboerne hev en sejr på 24-21 hjem, og dermed skal de to hold mødes i en tredje og afgørende semifinale om en plads i DM-finalerne. Den tredje semifinale spilles lørdag i Odense.

Det så ellers lysest ud for vestjyderne efter første halvleg, hvor holdet kunne ligne en kommende finaledeltager.

Odense havde godt nok haft det målmæssige overtag i størstedelen af tiden, men med en god afslutning på første halvleg sørgede hjemmeholdet for at gå til pause med en føring på 13-11.

Skarpheden fra slutningen af første halvleg manglede til gengæld i begyndelsen af anden halvleg.

Her scorede Esbjerg kun en enkelt gang i de første ti minutter, hvilket Jan Pytlicks tropper udnyttede til at bringe sig i front.

Selv om esbjergenserne igen begyndte at score mål, var det ikke nok til at true Odense.

Et forspring på fem mål blev godt nok barberet ned til kun at være på to mål, men tættere på kom Esbjerg ikke.

Vestjyderne kunne som vinder af den første kamp ellers nøjes med uafgjort, men også det resultat blev for vanskeligt at nå, da Odense-topscorer Mie Højlund bragte sit hold foran med tre mål inden kampens sidste minut.

Tidligere tirsdag lykkedes det ligeledes København Håndbold at tvinge Viborg ud i en tredje semifinale via en udesejr.

Læs også Nicki P trodser skade: - Vi kølede den fandeme ned til frysepunktet