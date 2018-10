Odense Håndbold henter CL-sejr uden landsholdsanfører

Selv uden landsholdsanfører Stine Jørgensen lykkedes det fredag aften for Odense Håndbold at hente sæsonens første sejr i gruppespillet i kvindernes Champions League.

Det skete med en komfortabel sejr på 33-25 ude over norske Larvik efter stort spil på flere fronter.

Kampens topscorer blev den snart 21-årige Mie Højlund. Hun lavede i alt otte mål.

Med sejren har Odense nu tre point efter tre kampe i Champions Leagues gruppe A.

Gruppens to øvrige hold, Metz og Buducnost, mødes i Frankrig i tredje spillerunde på søndag.

De har inden opgøret henholdsvis tre og to point på kontoen.

Odense stillede op uden landsholdsanfører Stine Jørgensen, fordi hun fik et vrid i knæet i den foregående Champions League-kamp, mod Metz, og går glip af EM senere på året.

Selv med det markante fravær kom Odense fint afsted i den livlige start i Boligmappa Arena med lynføringer på 2-0 og 4-2. Men efter høj norsk udnyttelsesprocent og et par gode redninger tippede kampen over.

Efter ti minutter gjorde hjemmeholdets Tonje Roth Berglie det således til en sjælden norsk føring på 6-4.

I Odense-målet kom dog også Tess Wester hurtigt i spil med flere gode redninger, og efter 20 minutters spil bankede den storskydende Mie Højlund fra venstre back-positionen gæsterne på 12-8.

Det overtag holdt frem til pausen, som Odense-træner Jan Pytlicks tropper afholdt med en 16-13-føring stående på måltavlen.

Fra anden halvlegs start fortsatte Mie Højlund sit skarpe spil, og med sit femte mål i opgøret skød hun Odense på 17-13.

I målet havde Althea Reinhardt afløst Tess Wester, og også den danske landsholdskeeper åbnede skarpt og reddede i både sin første og tredje aktion.

Odense udbyggede herefter yderligere, og ved dansk 20-14-føring efter endnu en Højlund-scoring måtte Larvik-træner Geir Oustorp kalde til timeout efter blot fem minutters spil.

Den hjalp ikke afgørende meget, for blandt andre både Reinhardt og Højlund holdt højt niveau kampen ud.

Med et kvarter tilbage førte Odense med 24-18, og fraværet af Stine Jørgensens overblik og evne til at styre tropperne nåede aldrig at blive et reelt problem.

Tættere på end 24-28 kom Larvik ikke.

I Norge fik Jan Pytlicks mandskab således fuldt udbytte af den store selvtillid, holdet har tanket med ni sejre ud af ni mulige i den hjemlige liga.

Læs også Jan Pytlick efter sejr: - Vi hører til i Champions League