Odense Håndbold klar til Final 4 efter drama i omkamp

Kvinderne fra København Håndbold og Odense skal om godt tre måneder kæmpe med om den danske pokaltitel.

Tirsdag bookede de to hold en plads i pokalturneringens Final 4-stævne mellem jul og nytår ved at slå Nykøbing F. Håndboldklub og Viborg HK i kvartfinalerne.

København-træner Claus Mogensen kunne først på aftenen se sine spillere slå Nykøbing med 27-23 på udebane.

Efter en jævnbyrdig indledning var københavnerne foran i hele anden halvleg, men det nåede at blive spændende.

Med 12 minutter tilbage havde gæsterne fra hovedstaden bragt sig foran med 24-18, men forspringet skrumpede ind til 25-23.

I slutfasen sørgede Maria Hjertner og senere Debbie Bont med en scoring hver for at afværge et lurende Nykøbing-comeback.

Hollandske Debbie Bont blev topscorer for København med otte mål, mens landsmanden Dione Housheer scorede ti gange for Nykøbings værter.

Drama i omkampen

Senere tirsdag slog Odense på hjemmebane Viborg HK med 28-26 i en af de øvrige kvartfinaler.

Odenses Kathrine Heindahl sendte kampen ud i to gange fem minutters forlænget spilletid, da hun 20 sekunder før tid udlignede til 24-24, som var stillingen efter ordinær tid.

I forlængelsen havde Odense-træner Jan Pytlicks spillere bedre styr på sagerne.

Torsdag bliver de to sidste deltagere i Final 4-stævnet fundet. Her står Team Esbjerg over for Herning-Ikast, mens Aarhus United og TTH Holstebro kæmper om den sidste plads.

Final 4 spilles 28. og 29. december.