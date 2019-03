Lykkelige omstændigheder: Odense Håndbold må undvære endnu en venstrehåndet profil

I lørdagens Champions League-kamp mod København Håndbold spillede Odense Håndbolds fløjprofil Jessica Quintino sin sidste kamp i denne sæson.

Den brasilianske venstrehåndsspiller er i lykkelige omstændigheder og skal føde til efteråret.

Vi glæder os selvfølgelig på Jessicas vegne. Det er klart, at det er stort at blive forælder Lars Peter Hermansen

Administrerende direktør i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen, er først og fremmest glad på Jessica Quintinos vegne, men indrømmer også, at de giver grund til sportslig hovedpine for klubben.

- Vi glæder os selvfølgelig på Jessicas vegne. Det er klart, at det er stort at blive forælder.

- Vi er dog kede af at skulle undvære en profil som Jessica i en enormt vigtig periode rent sportsligt. Med en skadet Mette Tranborg og med Maja Jakobsen, som også er ude på grund af graviditet, er det klart, at vi bliver ramt på ressourcer, som gør, at vi alle må rykke tættere sammen for at nå sæsonens mål, fortæller Lars Peter Hermansen.

Intakte ambitioner

Ifølge direktøren har Odense Håndbold en så stærk og bred trup, at de ikke ser grund til at skrue ned for ambitionsniveauet på trods af skader og nu hele tre gravide spillere i truppen.

- Det viste spillerne også i lørdagens kamp mod København Håndbold, hvor de leverede en sublim holdindsats og spillede os i kvartfinalen i Champions League, siger Lars Peter Hermansen.

Jessica Quintino er 27 år og har spillet i den orange trøje siden 2016. Udover Jessica Quintino er også norske Maja Jakobsen og Susan Thorsgaard ude på grund af graviditet.

