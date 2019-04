Odense Håndbold skriver kontrakt med to ungdomsspillere

To 19-årige spillere får fremover muligheden for at folde sig ud på banerne for Odense Håndbold. Dermed fortsætter den ambitiøse klub oprustningen til den kommende sæson.

Jeg glæder mig enormt meget til at blive en del af et af Danmarks bedste hold. Alberte Madsen

Denne gang har den fynske klub skrevet kontrakt med Iben Hesselhal Hansen, der er målvogter, og Alberte Madsen, der er højre back.

Det skriver Odense Håndbold i en pressemeddelelse.

Fokus på håndbold

Både Iben Hesselhal Hansen og Alberte Madsen har valgt at tage et sabbatår for at have fokus på håndbolden og skal fremover træne med ligaholdet og U19-holdet i Talentcenteret.

Læs også Fynsk stortalent vælger medicin frem for håndbold

- Jeg er rigtig glad for at få muligheden for at kunne træne sammen med et af de bedste hold i Danmark. Jeg glæder mig til at træne med ligaholdet og kombinere det med spilletiden for U19-holdet, som jeg jo kender godt, fordi jeg har været ungdomsspiller i Talentcenteret i tre år, siger Iben Hesselhal Hansen i en pressemeddelelse.

Talentcenteret Talentcentret er et håndboldfællesskab etableret i Odense, hvor 14 moderklubber samarbejder med bl.a. Odense Håndbold om talentudvikling. Talentcentret, der er etableret i 2008, består af bl.a. et U17- og et U19-hold på pigesiden. Kilde: Odense Håndbold

Også Odense Håndbolds administrerende direktør er glad for, at de to unge spillere fremover skal spille med Odense Håndbolds damer.

- Vi er rigtig glade for, at Iben og Alberte, som er to talentfulde spillere, bliver en del af Odense Håndbold, da de kommer fra Talentcenteret i Odense. Et af Odense Håndbolds strategiske mål er at fremme talentudviklingen i Odense og på Fyn. Med indgåelsen af kontrakterne med Iben og Alberte sender vi et stærkt signal til alle unge, talentfulde pigespillere om, at afstanden til at blive en del af ligatruppen i Odense Håndbold ikke er så stor, som man måske går og tror, siger Lars Peter Hermansen.

I lære hos de store

Med den underskrevne kontrakt følger også en læreplads hos de store. Iben Hesseldal Hansen skal blandt andet stå i lære ved landsholdsmålvogterne Tess Wester og Althea Reinhardt.

Læs også Odense Håndbold indleder guldjagt med sikker sejr

Men hun er ikke den eneste, der kommer i mesterlære. Alberte Madsen skal suge erfaring til sig fra blandt andre Nycke Groot, som skifter fra Györi Audi ETO KC til Odense Håndbold fra næste sæson.

Højre backen glæder sig da også til at spille sammen med de store.

- Jeg glæder mig enormt meget til at blive en del af et af Danmarks bedste hold. Flere af de spillere, som jeg længe har fulgt i fjernsynet, skal jeg nu til at træne med dagligt, og det bliver bare så fedt, siger Alberte Madsen.