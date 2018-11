Odense Håndbold slider sig til ny sejr i tæt topopgør

Odense Håndbold er fortsat uden pointtab i kvindernes håndboldliga efter topopgøret mod Team Esbjerg onsdag aften.

Men det holdt hårdt for fynboerne, der haltede bagefter i store dele af kampen, men vendte det hele i en hektisk afslutning.

Faktisk var Odense kun foran to gange, nemlig ved 8-7 i første halvleg, og da Mie Højlund 15 sekunder før slut scorede til slutresultatet 24-23.

Jyder stormede frem

Ellers var Esbjerg i førersædet i en meget tæt og jævnbyrdig forestilling. Vestjyderne førte med tre mål i første halvleg, men Odense kom tilbage efter pausen, hvor de to hold fulgtes ad.

Mie Højlund lavede to vigtige mål, der holdt odenseanerne inde i kampen i slutfasen, og Esbjerg-træner Jesper Jensen brugte sin sidste timeout ved stillingen 23-23 med to minutter igen.

Men Kristine Breistøl brændte for gæsterne, og så var det Odense-træner Jan Pytlick, der kaldte til timeout.

Odense var på kanten til passivt spil. Men Mie Højlund steg til vejrs og sikrede sit hold sæsonens 12. sejr i lige så mange kampe.

KAMPEN Odense-Team Esbjerg 24-23 (11-13). Målscorere Odense: Freja Cohrt 6, Mie Højlund 6, Maja Jakobsen 3, Ingvild Kristiansen 2, Jessica Quintino 2, Kathrine Heindahl 2, Sara Hald 1, Trine Østergaard 1, Nadia Offendal 1.

Estavana Polman 7, Kristine Breistøl 4, Line Jørgensen 3, Vilde Ingstad 3, Sanna Charlotte Solberg 2, Clara Monti Danielsson 1, Marit Røsberg Jacobsen 1, Annette Jensen 1, Kristina Liscevic 1. Udvisninger: Odense 0, Team Esbjerg 0. Kilde: TV 2 Sporten

Op i omdrejninger

Mens Odense blæser derudad, har det haltet mere for de forsvarende mestre fra København.

Efter en svingende sæsonstart er københavnerne dog ved at komme op i omdrejninger. De sikrede sig den sjette sejr i træk, da Nykøbing Falster Håndboldklub (NFH) blev slået med 31-27 i Frederiksberg Hallen.

Dermed rykker København yderligere frem i tabellen, hvor klubben nu er nummer to.

Selv om gæsterne ikke var foran på noget tidspunkt, var første halvleg ganske jævnbyrdig. Holdene fulgtes ad til 10-10, inden københavnerne trak fra i slutfasen og gik til pause med en føring på 15-12.

Efter pausen blev tingene dog hurtigt sat på plads. NFH var syv minutter om at score for første gang, og det udnyttede København Håndbold til at øge forspringet til otte mål ved stillingen 20-12.

11 forskellige markspillere fordelte de københavnske scoringer mellem sig i en kamp, der ikke for alvor blev spændende.

Efter nederlaget er NFH på ligaens fjerdeplads, men træner Jakob Larsens tropper har det i øjeblikket svært mod de øvrige tophold. Inden for 14 dage har falstringerne tabt til Odense, Team Esbjerg og København.