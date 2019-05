Odense Håndbold tager første stik i bronzeduellen

Med fem mål hver var Trine Østergaard og Nadia Offendahl stærkt medvirkende til Odense Håndbolds sejr over København Håndbold tirsdag aften.

De to hold mødtes i den første af de kampe, der skal afgøre, hvor bronzemedaljerne i HTH Ligaen skal ende. Kampene bliver spillet bedst á tre.

Tirsdagens kamp begyndte relativt lige, men københavnerne nåede i løbet af første halvleg at opbygge en tremålsføring. Fynboerne kæmpede sig dog tilbage og kunne gå til pause med en 14-12-føring.

Odense Håndbold havde fordelen at spille på hjemmebane i Odense Idrætshal tirsdag. Og håndboldkvinderne skuffede ikke de 2.166 fremmødte.

I løbet af anden halvleg opbyggede de således en føring på seks mål til gæsterne fra København. Gæsterne fik reduceret til 22-20, men tættere kom de aldrig på sejren.

Dermed kunne Odense Håndbold trække sejrrigt ud af kampen.

Næste bronzekamp spilles fredag 17. maj i Frederiksberg Hallen.

Odense Håndbold kan tage bronzen med enten en sejr eller et uafgjort resultat i den kamp, mens et nederlag kan betyde, de to hold skal ud i en tredje kamp.

