Gulddrøm brast: Odense taber semifinale mod Ikast-Herning efter sammenbrud

Det bliver Herning-Ikast, der skal op imod Team Esbjerg i DM-finalen i kvindehåndbold.

Det står klart, efter at midtjyderne hjemme i Ikast besejrede Odense Håndbold med 23-17 i den anden semifinalekamp. Dermed må ambitiøse Odense finde sig i, at en sæson, der startede fremragende, i bedste fald kan resultere i bronzemedaljer.

Odense leverede en præstation, der er et billede på hele holdets sæson: De første to tredjedele gik efter planen, men da kampen skulle afgøres, faldt det hele fra hinanden.

Fynsk sammenbrud i anden halvleg

Fynboernes nedtur startede, da holdet førte 13-11 ti minutter inde i anden halvleg. Pludselig var der intet, der fungerede, og målvogter Sabine Englert havde en fest i det midtjyske mål.

- De er ved at være møre, sagde Herning-Ikast-træner Kristian Kristensen i en timeout med 13 minutter igen. Og kort efter smed fynboerne bolden væk, så Emma Friis kunne øge til 16-13 i et tomt mål.

Herning-Ikast nåede at lave otte mål på stribe, uden at gæsterne svarede igen. Der skulle gå 13 målløse minutter, før Trine Østergaard endelig fik sat en stopper for måltørken.

På det tidspunkt havde hjemmeholdet dog skabt sig et forspring på seks mål, og det magtede Odense ikke at indhente.

Møder Esbjerg i finalen

Publikum kunne rejse sig op på tilskuerpladserne og klappe hjemmeholdet gennem de sidste minutter af kampen.

I den anden semifinale skulle Team Esbjerg også kun bruge to kampe til at udmanøvrere København Håndbold.

Det betyder at Team Esbjerg og Herning-Ikast spiller om guld, mens København og Odense mødes i bronzekampene.