Odense Håndbold henter ny målmand: Odense-spiller er "chokeret og skuffet"

Fredag sikrede Odense Håndbold sig den hollandske landsholdsmålmand Tess Wester, så klubben nu står med tre stærke spillere til positionen.

Emily Sando, der har spillet 20 kampe for det norske landshold, går en uvis fremtid i møde.

Lige nu er hun sammen med Odense Håndbold i slutspillet og ét point fra en plads i DM-semifinalen, men når sæsonen er forbi, kommer den hollandske landsholdsmålmand Tess Wester til klubben.

Den nyhed kom mildest talt bag på Sando.

- Det kom meget som et chok for mig. Det må jeg sige. Jeg fik beskeden i går, så jeg er virkelig chokeret og skuffet. Det vidste jeg ingenting om. Det var helt nyt for mig, siger Sando til TV 2 SPORT.

Nordmanden har kontrakt med Odense til 2020, mens den danske landsholdsmålmand Althea Reinhardt har kontrakt frem til 2021.

Og det er for mange målmænd.

- Vi skal kun operere med to målmænd, så vi skal af med en målmand, Jan Pytlick.

- Vi har haft et møde med Emily Sando, hvor vi egentlig har fritstillet hende til at kunne søge nye græsgange, hvis hun er interesseret i det. Vi er fuldstændig med på, at hun har en kontrakt med os, men har også sagt, at hvis hun kan finde et andet sted at spille, må hun meget gerne det, siger cheftræneren i Odense Håndbold.

Pytlick: Jeg forstår hende godt

Dermed har klubben altså valgt at satse på danske Althea Reinhardt frem for Sando, og Jan Pytlick forstår da også nordmandens frustration.

- Når man har en længerevarende kontrakt med en klub, så er der forståelse for det, men vi har som klub vurderet på tingene, og vi har fået en mulighed for at lave en aftale med Tess Wester, og det ville vi rigtig gerne, siger han.

Men situationen er altså den, at Emily Sando stadig har kontrakt med Odense - også i næste sæson.

Nyheden er fortsat så ny for hende, at scenarierne efter sæsonen er meget uvisse.

- Jeg skal bare kæmpe alt, hvad jeg kan, så vi står med det sæt guldmedaljer til sidst. Så må jeg bare vise, at jeg er god nok. Det er det eneste, jeg har fokus på lige nu; at gå hele vejen med Odense.

- Tre målmænd er lidt for meget, og det er tre virkelig dygtige målmænd, så det er ikke nemt at spille med så mange. Nu må vi se, hvordan fremtiden ser ud, og hvilke muligheder der kommer. Men som situationen er nu, tænker jeg Odense. Jeg har stadig kontrakt, men muligheden ligger der for at finde noget andet.