Fane kræves udleveret: Odense i krig for gammelt fynsk symbol

Med borgmesteren i spidsen vil Odense Kommune nu tage kontakt til Forsvaret for at forsøge at få udleveret Fynske Livregiments Fane fra Skive Kaserne.

Fanen blev overleveret til Skive i starten af 2017, da de sidste forsvarsaktiviteter blev nedlagt på Odense Kaserne. En flok hjemmeværnsfolk gik de 200 kilometer fra Odense til Skive for at overlevere fanen, der indtil da havde stået i Odense i 300 år.

Vi føler meget stærkt, at den fane hører til i Odense Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense

For for ti måneder siden besluttede et stort flertal i Odense Byråd, at Dannebrog skal pryde byrådssalen, og onsdag besluttede et enigt økonomiudvalg i Odense Kommune at kæmpe for, at det bliver Det Fynske Livregiments Fane, der får fast plads til byrådsmøderne.

- Vi føler meget stærkt, at den fane hører til i Odense. Der er nogle meget stærke symboler og nogle meget stærke referencer til det at forsvare Fyn, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Replika afvist

Borgmesterforvaltningen i Odense har ellers gennem ti måneder undersøgt muligheden for at få livregimentets fane tilbage til Odense. Og meldingen til politikerne lød, at det ikke kunne lade sig gøre, da fanen i sin tid blev givet som en gave fra dronningen til Skive Kaserne, og derfor kan den ikke udleveres. Alternativt foreslog forvaltningen, at der blevet lavet en replika af den originale fane til en pris på 65.000 kroner eller at politikerne tog imod et tilbud fra Danmarks-Samfundet om at få en gratis fane.

Men disse to løsninger faldt altså ikke i god jord hos politikerne i økonomiudvalget.

Sagnet om lindormen

- Den fynske lindorm er blevet overleveret som sagnsymbol på fanen. Den er også at finde i borgmesterkæden og domkirkens vejrhane, så der er mange stærke symboler, der knytter fanen til Odense. Så vi tænker, at når vi nu skal have en fane i byrådssalen, og det fynske forsvar er væk fra Fyn, så synes vi, at det er naturligt, at det er den originale fane fra livregimentet, der får plads i byrådssalen. Den hører hjemme i Odense og ikke på et kontor i Skive, lyder det fra en kampberedt borgmester, der nu skal forsøge at overtale Forsvaret til at få udleveret fanen.