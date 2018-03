Odense jubler over placering af Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen flytter til Odense. Reaktionerne er positive fra både borgmesteren i Odense og universitetsrektoren fra SDU.

Onsdag middag løftede miljøminister Esben Lunde Larsen (V) sløret for, hvor Miljøstyrelsen kommer til at bo i Odense.

Reaktionerne var positive i Odense, da det blev offentliggjort at Miljøstyrelsen nu skal have til huse på Tolderlundsvej 5 i Odense. Bygningen har tidligere tilhørt Den Sociale Højskole under University College Lillebælt.

- Jeg synes, at det er en rigtig god beslutning, at de har valgt at lægge sig her i den gamle sociale højskole. Det er tæt på bymidten, infrastruktur og den kommende letbane, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Universitetsrektor Henrik Dam fra Syddansk Universitet (SDU) er også positiv over beliggenhedens udfald.

- Det er vi faktisk rigtig glade for. Det er en utrolig spændende institution. Både i forhold til vores studerende, men også i forhold til vores forskere, siger Henrik Dam.

Vidensniveauet er højt nok

I forbindelse med Miljøstyrelsens flytning har der været gisninger om, hvorvidt der går et videnstab fra det niveau, man befinder sig på i København til forskel fra Odense.

- Der er selvfølgelig nogle gamle medarbejdere, som ikke vil flytte med, men vi føler, at vi er i stand til at kunne levere det, der er behov for, siger universitetsrektoren.

Peter Rahbæk Juel mener, at Miljøstyrelsen kommer til sin fulde ret, også når det gælder viden.

- Vi har selv kompetencerne. Selvfølgelig vil der være en sårbarhed i en overgang, men jeg ved, at regeringen har holdt møde med SDU, og vi er i stand til at uddanne folk med akademiske kompetencer her i byen.

Peter Rahbæk Juel er glad for, at det nu også bliver muligt at uddanne de uge fra SDU til lokale og statslige arbejdspladser på Fyn og ikke kun til arbejde i København.

Løfte om flere job

Esben Lunde Larsen (V) ser flere fordele ved Miljøstyrelsens nye lokation.

- Vi forventer, at vi skal helt op på omkring 500 medarbejdere, fordi der bliver studenterstillinger og deltidsværk og så videre. I løbet af det næste halve år kommer vi til at arbejde med hele rekrutteringsdelen herovre, så de studerende må være lidt tålmodige endnu. Men det er også vigtigt, at de passer deres studier, siger miljø- og fødevareministeren.

Peter Rahbæk Juel ser særligt studiejob, som en attraktiv og fordelagtig bonus i forbindelse med placeringen i en uddannelsesby.

- Der er mange statskundskabsstuderende og også mange biologistuderende – som vi jo har uddannet i årtier her i Odense – som har været nødt til at flytte til København efter studierne for at få arbejde. Og jeg ved også, at der er nogle, der pendler til København bare for et studiejob. Og i og med at de statslige arbejdspladser kommer, så er det jo vores studerende, der kan få gavn af de studiejob, der kommer. Og der vil også være kommende kandidater, som nu ikke skal rive rødderne op her i Odense for at tage til København for at få jobbet, fordi der nu også kommer muligheder her i København. Så på den måde passer det godt med, at vi også er så stærk en uddannelsesby, fortæller Odenses borgmester.

