Odense-keeper: Virkelig rodet og uskøn kamp mod CSKA

Den danske landsholdskeeper leverede en flot redning til slut ved stillingen 27-27, men fynboerne udnyttede ikke chancen i de sidste 30 sekunder, så det hele endte uafgjort.

- Jeg føler, at kampen kunne være gået begge veje. Vi havde begge chancen for at vinde. Det var bare fedt, at den blev så tæt, siger Althea Reinhardt.

Mange tekniske fejl

Hun blev noteret for 10 redninger på 37 forsøg og dermed en redningsprocent på 27.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg havde en redning til slut, men der var mange situationer i hele kampen, og nogle gange skal man ikke gøre det hele op på slutsekunderne.

- Men det er da dejligt, at jeg gav holdet en chance for at score i den anden ende, siger hun.

Generelt var det en underholdende, men ikke specielt velspillet kamp fra begge sider.

- Jeg så den som virkelig rodet og ikke så køn. Den bølgede frem og tilbage. Så var vi foran, så var de foran. Der var ikke rigtigt nogen, der formåede at holde teten. Det var en kamp med mange tekniske fejl.

- Vi lavede for mange fejl og smed for mange bolde væk. Vores syv mod seks-spil fungerede ikke, og det straffede de os på, siger Althea Reinhardt.

- Nu har vi to udekampe i gruppen, og det er Krim først, og det bliver også en svær kamp. Så der er fuld fokus på de næste opgaver, siger keeperen.

Svære udekampe i sigte

Odense-træner Ulrik Kirkely ser fortsat gode perspektiver i gruppespillet.

- Vi ved, at det bliver svært mod de fire-fem bedste hold i gruppen. Det kan også blive rigtig tæt. Hvis vi skal længere frem, kræver det, at vi hæver niveauet yderligere.

- Der venter nogle svære udekampe for os i løbet af foråret. Men lad os nu se.

- Vi er i gang med at rejse os selv igen. Vi tror på, at vi kan komme til at spille endnu bedre i de kommende uger, og at det giver flere point i Champions League, siger Kirkely.

Odense er nummer fem i gruppen og er lunt placeret i forhold til at gå videre til knockoutkampene.