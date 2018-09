Odense Kommune afsætter 100 millioner til omdannelse af Vollsmose

Odense Byråd sætter næsten 100 millioner kroner af over fire år til en omdannelse af Vollsmose. Det fremgår af det budget som kommunen har vedtaget for 2019.

Målet er, at Vollsmose skal gå fra at være et udsat boligområde til at være en velfungerende bydel.

Det skal blandt andet ske ved nedrivning og ommærkning af op mod 1000 boliger.

Erstatning af nedrevne boliger og genhusning er den post, der rykker mest i budgettet for den nye Vollsmose-plan, da der over de fire år afsættes 40 millioner til det.

Der skal opføres cirka 1600 nye private boliger i området.

En anden del af planen er at skabe flere kommunale arbejdspladser i bydelen.