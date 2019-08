Facebook-kender om forsvunden debat: Odense Kommune er afhængig af hjælp fra Facebook

Søndag forsvandt 134 kommentarer og tilhørende opslag fra Odense Kommunes Facebook-side.

"Det er formentlig Facebook", skrev kommunen mandag i et opslag på Facebook.

Men det tror TV 2's digitale udviklingsredaktør, Kaare Sørensen, ikke på:

- Odense Kommune kan ikke frikende sig selv ved at henvise til Facebook, siger han.

Derimod er Odense Kommune afhængig af hjælp fra Facebook, hvis sagen skal opklares. Det er nemlig kun Facebook, som ligger inde inde med informationer om forsvundne opslag, siger den digtitale redaktør.

Vi har ikke fjernet noget. Peter Andreas Münster, pressechef, Facebook Danmark

Kommunen er selv gået i gang med at undersøge forløbet, men kommunen skal ikke regne med at finde frem til den ansvarlige ved at tjekke Facebook-sidens aktivitetslog, siger Kaare Sørensen.

Det skyldes, at aktivitetsloggen ikke gemmer oplysninger om slettede opslag.

- Jeg kan godt forstå, hvis man tror, at en aktivitetslog gemmer, når man sletter. Men sådan er Facebook ikke skruet sammen, forklarer Facebook-kenderen og uddyber:

- Aktivitetsloggen fortæller os ikke, hvis noget er slettet. Derfor kan Odense Kommune ikke frikende sig selv, med mindre kommunen får hjælp fra Facebook, understreger Kaare Sørensen.

00:14 Man kan ikke se, hvis man har slettet et Facebook-opslag. Videoen viser et eksempel, hvor et Facebook-oplslag fra 9. august bliver slettet. Efterfølgende fremgår det ikke i aktivitetsloggen. Video: Olav Fonager Luk video

Facebook har næppe fjernet opslag

- Det er meget lidt sandsynligt, at Facebook skulle fjerne et opslag på Odense Kommunes Facebook-side, der omhandler velfærdspolitik. Det er ikke det, som Facebook normalt gør, forklarer redaktøren.

Derudover mener Kaare Sørensen også, at Facebook ville oplyse kommunen, hvis det sociale medie havde fjernet opslaget.

I følge Facebooks danske pressechef Peter Andreas Münster har det sociale medie da heller ikke fjernet noget.

- Vi har ikke fjernet noget, skrev han i en kommentar til TV 2/Fyn onsdag aften.

Kaare Sørensen opfordrer Odense Kommune til at rette henvendelse til Facebook for at få opklaret mysteriet.

- Facebook ved, hvad der er sket, mener han og henviser til, at det sociale medie formodentlig har en slags intern log, der gemmer oplysninger om opslag, der er slettet.

TV 2/Fyn har spurgt Peter Andreas Münster, om Facebook vil hjælpe Odense Kommune med at opklare, hvem der står bag sletningen af opslaget.

Torsdag formiddag lyder det kortfattede svar fra pressechefen i en besked:

- Nej, beklager.