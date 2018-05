Odense Kommune indleder intern undersøgelse af Tina Bue Frandsen

TV 2/Fyns afsløringer af brud på forvaltningslovens habilitetsregler og reglerne for god adfærd i det offentlige får nu Odense Kommune til at iværksætte en intern undersøgelse.

Odense Kommune indleder nu en intern undersøgelse af, hvad der er foregået i kommunens nu nedlagte kursuscenter Phønix.

Undersøgelsen skal kaste lys over, hvordan den tidligere leder af kursuscentret, Tina Bue Frandsen, har ageret under sin ansættelse som kommunal kontorchef.

Når vi som kommune oplever, at der bliver skabt tvivl om en medarbejders virke i kommunen, så undersøger vi selvfølgelig sagens fakta Stefan Birkebjerg, Stadsdirektør

Sådan lyder det tirsdag fra kommunens øverste embedsmand.

- Når vi som kommune oplever, at der bliver skabt tvivl om en medarbejders virke i kommunen, så undersøger vi selvfølgelig sagens fakta. Det gør vi også i det her tilfælde, siger stadsdirektør Stefan Birkebjerg.

Derfor har Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune indledt en intern undersøgelse af forhold omkring driften af Phønix i perioden november 2013 til januar 2017.

Herunder den daværende kontorchefs ageren i sagen.

Venstre: - Rigtigt at få sagen undersøgt

Medlem af byrådet, Christoffer Lilleholt (V), har på baggrund af TV 2/Fyns dækning af sagen stillet en række spørgsmål til Borgmesterforvaltningen.

Han er tilfreds med, at forvaltningen nu vil kigge nærmere på de forhold, som er blevet rullet op i pressen.

- Med det, der er kommet frem indtil videre, så er der en hel del nepotisme og en hel del ting, som vi ikke kan være bekendt. Efterhånden sætter fantasien jo ikke nogen grænser. Hvis der kommer endnu mere i den kaliber, så begynder jeg at blive en lille smule bange for den måde, vi driver kommune på, siger Christoffer Lilleholt (V).

Han håber og tror dog fortsat, at sagen om Tina Bue Frandsen ikke er udtryk for et generelt problem med ordentligheden i Odense Kommune.

- Jeg tror dog, at vi skal sige, at det her et enkelt tilfælde. Ikke desto mindre, så skal vi virkelig slå til og sige, at det her finder vi os ikke i og få undersøgt alt, hvad der er sket, lyder det fra Christoffer Lilleholt.

Drev privat firma fra sin arbejdsmail

Beslutningen om at igangsætte en intern undersøgelse kommer efter en række historier om Tina Bue Frandsens dobbeltrolle som leder af Phønix.

TV 2/Fyn har blandt andet afdækket, hvordan lederen af det nu lukkede kursuscenter, Tina Bue Frandsen, har drevet sin private kursusvirksomhed fra den e-mail, hun havde i egenskab af kontorchef i Odense Kommune.

Siden kom det frem, at Tina Bue Frandsen i strid med reglerne har udbetalt honorar til sin søster og svoger, som i kraft af deres ansættelser som ledere i henholdsvis Nordfyns og Kerteminde kommuner har afholdt workshops på en konference, som Tine Bue Frandsen arrangerede for Odense Kommune.

TV 2/Fyn har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar fra Tina Bue Frandsen.