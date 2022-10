Enige om at det er en succes: Vil fortsætte banderelateret psykologhjælp

Bandekriminaliteten rammer mange - og hjælpen til dem er en succes.

Fire år med et succesfuldt psykologtilbud i håndteringen af bandekriminalitet skal nu have en mere permanent plads i Odense Kommunes bandeindsats.

Siden 2018 har kommunen nemlig haft et særligt tilbud til ofre, vidner og pårørende til bandekriminalitet, og her har resultaterne været så overbevisende, at de vil fortsætte indsatsen.

- Nu har vi haft det her tilbud i nogle år, og der er netop kommet en rapport, som viser, at resultatet er rigtig godt, siger sundhedsrådmand i Odense Kommune, Tommy Hummelmose (K).

Tilbuddet betyder, at alle borgere i Odense Kommune, der har været påvirket af bandekriminalitet, kan få tilbudt gratis psykologhjælp.

- Vi hjælper faktisk nogle mennesker videre, som har været udsat for vold og afpresning fra banderne, og derfor vil vi også gerne forlænge tilbuddet, siger Tommy Hummelmose.

Tilbuddet står ellers til at udløbe med udgangen af 2022, men punktet er på dagsordenen på Sundhedsudvalgets møde tirsdag.

”Sundhedsforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender videreførelsen af tilbuddet.”

Sådan lyder formuleringen på dagsordenen, og Tommy Hummelmose har også en klar forventning om, at tilbuddet bliver forlænget.

- Vi skal huske, at bagved bandekriminaliteten er der nogle ofre for den kriminalitet, der foregår. De mennesker er plaget måske resten af livet med PTSD, stress-symptomer, angst og kan ikke gå på arbejde. De mennesker, dem skal vi hjælpe, siger Tomme Hummelmose.

Stor tilfredshed med forløbene

Odense Kommunes egen evaluering af forløbet viser, at de borgere, der har været en del af tilbuddet, har været særdeles tilfredse.

På en skala fra 1 til 10 giver borgerne i gennemsnit en karakter på 9,2 på spørgsmålet om, hvorvidt samtalerne har hjulpet dem, mens de i gennemsnit svarer 8,4 på spørgsmålet om, hvorvidt de har fået viden, de kan bruge fremadrettet.

- De borgere, vi har, er typisk akut belastet, fordi de måske enten er blevet overfaldet eller truet eller afpresset af en bande, og de har brug for hjælp til at få bearbejdet de traumer, som de er blevet udsat for, siger Thomas Stensgaard Skare, der er teamleder i Psykolog-teamet i Odense Kommune.

De fleste af dem, der udnytter tilbuddet, er under 31 år gamle, og det er typisk tidligere bandemedlemmer eller unge, der er i risiko for at havne i bandekriminalitet.

Og her er indsatsen særligt vigtig, mener Tommy Hummelmose.

- Det er utroligt vigtigt, at de unge mennesker, der har været udsat for det her, kan få den hjælp og dermed komme videre i deres hjælp. Det kan påvirke dem resten af livet, hvis ikke vi får dem på ret køl igen, og det kan vi netop med den her psykologhjælp, siger Tommy Hummelmose.

Skal vælge de gode fællesskaber

Selvom psykologtilbuddet i høj grad handler om at hjælpe dem, der allerede er blevet udsat for bandernes kriminelle handlinger, så spiller tilbuddet også en stor rolle i forebyggelsen af bandekriminaliteten.

- Der er unge mennesker, der bliver presset til kriminalitet af banderne, hvor de presser de unge mennesker ud i handlinger, de slet ikke har lyst til. Her er psykologtilbuddet med til at hjælpe de unge mennesker med at sige fra og få nogle redskaber til at komme ud af den onde cirkel, de er kommet ind i, siger Tommy Hummelmose.

Og den del har de godt fat i, mener Thomas Stensgaard Skare.

- Hvis de har brug for hjælp fra en fagperson til at komme ud af deres situation, så kan vi hjælpe dem med den del. Vi giver dem mulighed for at træffe de gode valg og til at forstå, hvad det egentlig er, de er i. På den baggrund kan det være lettere at vælge de gode selskaber til, siger Thomas Stensgaard Skare.

Odense Kommune anslår, at de har haft omkring 100 borgere igennem forløbet. Bliver tilbuddet forlænget, vil de i første omgang være til og med 2024.

Bandeindsatsen i Odense har fyldt meget de seneste uger, og i fredags faldt der også dom i en retssag, der kan føre til en historisk fratagelse af seks personers danske statsborgerskab.