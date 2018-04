Odense Letbane: Sådan kommer vogne, logo og stationer til at se ud

Odense Letbane løftede onsdag sløret for, hvordan vogne, logo og stationer kommer til at se ud, når togene skal køre rundt i Odense i 2020.

Onsdag blev det afsløret, hvordan Odenses kommende letbane kommer til at se ud, når den efter planen åbner i 2020.

Leverandørerne af letbanevognene og transportsystemet har i over et halvt år arbejdet sammen med Odense Letbane om designet, der blev præsenteret i Odeon.

Et model af et odenseansk letbanetog.

- Der er gjort et grundigt forarbejde med brandet - det vil sige fortællingen, logoet og farverne - samt et minutiøst arbejde med at få designet en særdeles funktionel letbane i et enkelt, let og roligt moderne design, så Odense Letbane både lever op til at være let at bruge for alle kunder og lever op til byens forventninger om en letbane, der understøtter Odenses identitet, siger Odense Letbanes administrerende direktør, Mogens Hagelskær.

Logo med symbolik

Det er det tyske firma Stadler Pankow GmbH, som leverer de 16 vogne, og spanske Comsa S.A.U., der lægger skinner, rejser master og bygger stationer.

Det røde O i letbanens logo står for Odense, mens den vandrette streg både symboliserer L for "letbane" og togets skinner.

De røde sæder, der er letbanens brandingsfarve, kan afprøves på Odeon.

Det var muligt at afprøve sæderne i letbanevognene.

Vogne bliver hvide

Når letbanen i 2020 kører gennem byen, skal passagerer kigge efter et tog i en cremet, hvid farve. For hurtigt at kunne spotte dørene markeres de med rødt.

Ligesom Metroen i København og letbanen i Aarhus bliver stationerne i Odense udstyret med elektroniske trafiktavler, der præcist kan fortælle, hvornår toget kommer. Rødt LED-lys kommer til at være kendetegnet for stationerne.

Letbanens perroner er designet helt uden trinforskelle. På den måde er det nemt for trafikanter i kørestol, med barnevogne eller cykler at tage letbanen gennem byen.

Letbanens første etape kommer til at køre fra Tarup til Hjallese med stop ved Odense Banegård, Syddansk Universitet og Nyt OUH. Ruten bliver 14,5 kilometer lang og med 26 stationer.