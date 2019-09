Udvalg kan ikke anke voldssag: Odense parkerer ankeønske

Amatør- og ordensudvalget i Danmarks Ishockey Union kan ikke anke sagen, hvor Frederikshavns Kristian Jensen er idømt karantæne frem til 1. december efter at have knockoutet Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen i fredags.

Derfor har udvalget ikke mulighed for at efterkomme Odenses ønske om at anke eller gå ind i sagen, da fynboerne finder straffen alt for mild.

Det siger advokat Adam Ringsby-Brandt, der er formand for amatør- og ordensudvalget.

- Der er ingen tvivl om, at amatør- og ordensudvalget ikke har hjemmel til selv at tage en ankesag op. Det kan vi ikke, selv hvis der skulle være en situation, hvor vi gerne ville det. Den skal ankes af en, der er interessent i sagen, siger formanden.

Odense skrev mandag på sin hjemmeside:

"Vi håber, at sagen vil blive anket eller taget op af amatør- og ordensudvalget, så der kan uddeles en passende straf for den hensynsløse adfærd, som Lucas blev udsat for i fredags."

Odense kan ikke anke sagen

Fynboerne kan ikke selv anke sagen. Det kan Frederikshavn til gengæld, da klubben råder over den karantæneramte spiller, slår Adam Ringsby-Brandt fast.

- Frederikshavn har retlig interesse i sagen og kan anke kendelsen. Efter gængs praksis er Odense ikke at betragte som en retlig interessent i sagen og kan ikke anke kendelsen.

- Om der er andre, der har retlig interesse i sagen, kan jeg ikke tage stilling til lige nu. Der kan være en, som indbringer sagen inden for ankefristen, og så skal vi vurdere, om vedkommende har retlig interesse og kan anke sagen, siger Adam Ringsby-Brandt.

Da Odenses ønske ikke kan efterkommes, regner Odenses sportschef Henrik Benjaminsen med, at sagen i ishockeysammenhæng er overstået.

- Vi vil og kan ikke gøre mere ved sagen, som vi ikke kan anke, fordi vi ikke er part. Vi har givet vores holdning til kende, og nu kan vi ikke gøre mere i forhold til den straf, Kristian Jensen er tildelt, siger han tirsdag eftermiddag.

Politiet har henvendt sig

Han bekræfter, at Nordjyllands Politi har henvendt sig til ham i sagen. Han vil ikke sige noget om, hvorvidt Odense er interesseret i, at der åbnes en straffesag mod Kristian Jensen i det danske retssystem.

Da disciplinærudvalget søndag straffede Kristian Jensen med karantæne frem til 1. december, så han dermed går glip af 17 ligakampe, meddelte den nordjyske klub straks, at hverken klub eller spiller ville anke kendelsen.

23-årige Kristian Jensen og 18-årige Lucas Bjerre Rasmussen røg i totterne på hinanden i fredags. Da sidstnævnte lå på isen uden hjelm, hamrede Frederikshavns Kristian Jensen en knytnæve i hovedet på Odense-spilleren.

Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs og tilbragte natten på sygehuset, hvor han fik konstateret en kraftig hjernerystelse, men ingen indre blødninger.