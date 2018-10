Odense-politiker går efter plads i Folketinget

Den konservative byrådspolitiker Kristian Guldfeldt har besluttet at stille op til det kommende folketingsvalg.

Kristian Guldfeldt har været medlem af Odense Byråd siden 2013. Nu håber han at blive opstillet som nummer to på listen lige efter partiets spidskandidat, børne- og socialminister Mai Mercado.

Kristian Guldfeldt understreger dog, at hans beslutning ikke betyder farvel til Odense Byråd. Heller ikke, hvis han skulle gå hen og blive valgt til Folketinget.

- Det gode ved byrådspolitik er, at man kan stikke hovedet ud af vinduet og finde ud af, om det er den rigtige beslutning, man har truffet. Det er grunden til, at jeg holder så meget af mit arbejde i byrådet, siger Kristian Guldfeldt.

Han glæder sig over, at han på forhånd har opbakning fra partiets mere erfarne kræfter.

- Der er ingen tvivl om, at vi med Kristian på holdet har fået et rigtig godt udgangspunkt for den kommende valgkamp, siger børne- og socialminster Mai Mercado (K).

- Partiet har fået en rigtig god kandidat. Det er slet ikke tosset, at der kommer flere politikere ind på Christiansborg, som har erfaring fra kommunalpolitik, siger tidligere partiformand Bendt Bendtsen.

Kan komme ind som suppleant

I følge meningsmålingerne står de konservative dog kun til at få et enkelt mandat på Fyn. Det ventes med stor sikkerhed at gå til Mai Mercado.

Men fortsætter Konservative i regering efter valget, kan det åbne helt nye muligheder for den kandidat, som får næstflest stemmer på Fyn. Det forudsætter dog, at partiet også i den kommende periode fastholder, at dets ministre skal indkalde suppleanterne.

Hidtil har Anders Johansson fra Ærø været suppleant for Mai Mercado, og det har foreløbig givet ham to år i folketingsgruppen.

Næste gang opstiller Anders Johansson dog i København, og derfor vil Mai Mercado få en ny suppleant efter næste folketingsvalg.

- Jeg håber selvfølgelig, at det bliver mig, siger Kristian Guldfeldt, som dog understreger, at det ikke er hans beslutning alene.

- Det er i sidste ende partiets medlemmer, som skal afgøre, hvor på opstillingslisten, jeg skal placeres, siger Kristian Guldfeldt.

Medlemmerne træffer den endelige beslutning om rækkefølgen på stemmesedlen på en opstillingsgeneralforsamling senere i denne måned.