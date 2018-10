Odense revancherer sig på isen med sikker sejr

Hvis skøjterne føltes en smule lettere hos ishockeyspillerne fra Odense Bulldogs tirsdag aften, så var det til at forstå.

Efter ydmygelsen senest med 4-13 mod Rødovre Mighty Bulls, så var der helt anderledes opmuntring på isen for Odense i hjemmekampen mod Hvidovre Fighters.

Her lykkedes det bundproppen i Metal Ligaen fra Odense at hente tre kærkomne point med en sejr på 6-2, der blev grundlagt i anden periode.

Odense nåede dermed op på ni point på sidstepladsen, mens Rødovre har 13 point på sjettepladsen.

Dårlig start for hjemmeholdet

Første periode holdt ellers liv i mareridtstankerne, da gæsterne fra Hvidovre bragte sig foran 1-0 sent i perioden.

Det blev der dog lavet om på i anden periode, som knapt var i gang, før Sami Jekunen havde udlignet for hjemmeholdet.

Mike Daugulis og Marcus Nielsen fulgte op med yderlige to Odense-scoringer, og i tredje periode udbyggede Ned Lukacevic føringen til 4-1.

Fire minutter senere reducerede Nicki Kisum, men Henry Hardarson og Yannick Vedel scorede begge efterfølgende til 6-2.

Der var også godt gang i scoringer i aftenens andet opgør, da Sønderjyske hjemme slog Herlev Eagles med de samme cifre.

Her var det op ad bakke for gæsterne efter at have indkasseret to scoringer i hver af de to første perioder, og det hele endte med et 2-6-nederlag.

Med sejren kom Sønderjyske forbi Herlev i tabellen og ligger på fjerdepladsen med 15 point. Herlev har 13 point på femtepladsen.