Odense-revisor frikendt for hvidvask-sjusk

En mindre revisionsvirksomhed i Odense er blevet frikendt af Østre Landsret for at sjuske med de såkaldte hvidvaskregler.

Byretten i Odense havde idømt revisoren en bøde på 60.000 kroner.

Sagen er blevet noget kompliceret af, at revisoren og Erhvervsstyrelsen tilsyneladende har talt forbi hinanden, og at revisoren var været meget langsommelig med at svare styrelsen.

Sagen går helt tilbage september 2015, hvor Erhvervsstyrelsen var på anmeldt kontrolbesøg hos revisoren.

Styrelsen meddelte efterfølgende revisoren, at der ikke var udarbejdet de lovpligtige interne retningslinjer, der skal forhindre hvidvask.

Han blev derefter bedt om at udarbejde retningslinjer og sende dem inden fire uger.

Efter tre rykkere - den seneste næsten syv måneder efter kontrolbesøget - mistede styrelsen tålmodigheden, og den 13. maj 2016 meldte man revisoren til politiet.

Efterfølgende sendte revisoren i august 2016 en kopi af de krav, som firmaet stiller, før man accpterer nye kunder, men det tilbageviste Erhvervsstyrelsen som afskrift af de gældende regler, og ikke selvstændigt udarbejdede retningslinjer.

Den 15. januar i år besluttede byretten så, at revisoren skulle lægge 60.000 kroner i bøde.

Sagen blev imidlertid anket til Østre Landsret og her blev den 65-årige revisor frikendt.

Ifølge revisoren havde Erhvervsstyrelsen slet ikke spurgt efter retningslinjerne ved kontrolbesøget i september 2015, og dertil kommer, at revisoren allerede tilbage i september 2010 havde afleveret firmaets procedurer til et andet statsligt tilsyn nemlig Revisortilsynet.

Revisortilsynet var måneden efter på kontrolbesøg hos revisoren og konstaterede, at "gennemgangen af kvalitetsstyringssystemet ikke gav anledning til bemærkninger".