Odenses rigeste bygger ny bydel for 250 millioner kroner

L'Easys ejer, Niels Thorborg, investerer cirka 250 millioner kroner i nye lejeboliger. Det skal blive til 110 bynære 2-plans rækkehuse i Odense.

De er under opførelse på det gamle Coop-lagerareal mellem Lollandsgade og Østerbro, som nu er revet ned. I stedet bliver det en lille ny bydel på i alt 360 lejemål med plads til omkring 1.000 mennesker.

Løft til kvarteret

De opføres som energivenlige to-plans boliger og får alle syd- eller vestvendt terrasse med flisebelægning og hegn. De første boliger bliver klar til indflytning den 1. december og bliver til udlejning.

- Jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget for Odense og især for Østerbro, som har ligget her lidt nede bagved og været et kedeligt kvarter. Det får jo et rigtig stort løft nu med alle de boliger her og alle de nye beboere, siger Henning Andersen, der er inspektør i Humlebo og skal stå for udlejningen af boligerne.

Et skur til hver bolig kommer til at ligge ved indgangen, og husene får enten tre eller fire værelser. Størrelsen bliver henholdsvist på 87, 103 og 115 kvadratmeter.

Byggeri er en god forretning

Omkring byggeriet bliver der fælles grønne områder og udearealer med plads til leg og sport.

Vi vil gerne tiltrække gode lejere, og så ønsker vi at beholde vores ejendomme i lang tid. Det er et spørgsmål om at gøre det attraktivt at flytte ind, og det er vi overviste om bliver en god forretning for os Jørn Tolstrup Rohde, Bestyrelsesformand i 3C Groups

Boligerne ligger tæt på Odense centrum med 800 meter til Letbanen på Nyborgvej og 1.500 meter til banegården. Investeringen er en del af 3C Groups strategi om at bygge flere lejeboliger i Odense.

- Vi vil gerne tiltrække gode lejere, og så ønsker vi at beholde vores ejendomme i lang tid. Det er et spørgsmål om at gøre det attraktivt at flytte ind, og det er vi overbeviste om, bliver en god forretning for os, siger Jørn Tolstrup Rohde, som er bestyrelsesformand i 3C Groups.

Håbet er, at børnefamilier eller pensionister flytter ind i den nye bydel. Udlejningen står Henning Andersen fra Humlebo for.

- Beliggenheden er det særlige ved boligerne her. Fem minutter på gåben og så er du oppe i Overgade. Det må være med til at trække folk herud, mener han.

Byggeboom i Odense

Byggeriet på Coop-grunden er bare ét af mange nye byggerier i Odense, hvor et byggeboom buldrer derudaf.

Tusindvis af boliger skyder op i disse år, og der er tusindvis af nye boliger på vej.

PFA Pension, som er et af Danmarks største pensionsselskaber, har blandt andet investeret 300 millioner kroner i boliger og udvikling af arealet i Gartnerbyen.

Vi kan se, at byen er i fuld gang med at transformere sig fra en stor by til en storby Jørn Tolstrup Rohde, bestyrelsesformand i 3C Groups

Barfoed Group har investeret i 50.000 kvadratmeter bebyggelse til en samlet værdi på mellem 1,6 og 1,7 milliarder kroner i Munkebjergparken i Odense M.

Derudover er der byggeriet i centrum med luksuslejligheder i TBT-komplekset og et kommende nyt område ved Albani og Tovehallerne.

Strategisk investering

Nu omdannes den gamle Coop-grund i den anden ende af byen.

L'easy-milliardærens koncern er også bygherre på 160 boliger i Cortex Park nær Syddansk Universitet, som er et projekt til cirka 200 millioner kroner.

For 3C Group er det en del af den strategi, som koncernen lagde for et par år siden med ønsket om at investere i Odense.

- Vi kan se, at byen er i fuld gang med at transformere sig fra en stor by til en storby. Den investering og de aktiviteter, der sker i byen, mener vi, gør Odense attraktiv. Mange vil over tiden flytte til, og der vil vi også gerne være på banen og udnytte den mulighed, der er for at leje nogle lejligheder ud, siger 3C Groups bestyrelsesformand, Jørn Tolstrup Rohde.

