Odense-rigmand vil sælge ejendomme for over 300 millioner kroner

Den fynske erhvervsmand Niels Thorborg har sat en større portefølje af sjællandske ejendomme til salg for at fokusere på sine ejendomme på Fyn. Det skriver EjendomsWatch.

Milliardæren Niels Thorborg er direktør i 3C Groups-koncernen og har derigennem ejendomme for cirka 758 millioner kroner.

Af dem er ni ejendomme sat til salg gennem mæglerne Colliers og EDC - for henholdsvis 110 og 195,5 millioner kroner.

Uddannelsesinstitution og ungdomsboliger sælges

Seks af ejendommene ligger i Rødovre og har et samlet udlejningsareal på 16.000 kvadratmeter.

Resten af ejendommene - til en samlet værdi af 199,5 millioner kroner - ligger i Holbæk. Det drejer sig om uddannelsesinstitutionen Zealand Business College og 138 ungdomsboliger. Niels Thorborg købte disse ejendomme i 2017.

Årsagen til, at Niels Thorborg ønsker at sælge ejendommene på Sjælland, er for at fokusere på investeringer på Fyn.

- Som led i et strategisk review af 3C Groups' ejendomsportefølje er det besluttet at fokusere ejendomsinvesteringer i og omkring Odense, hvorfor 3C Groups ønsker at finde en køber til porteføljen, siger bestyrelsesformand Jørn Tolstrup Rohde i et skriftligt svar til EjendomsWatch.

Niels Thorborg er også involveret i et større boligbyggeri i Cortex Park i Odense. Byggeriet foregår med investeringer fra 3C Groups.