Ukrudtsdilemma: Odense afviser brug af pesticider

Odense Kommunes By- og Kulturudvalg har tirsdag besluttet ikke at følge forvaltningens indstilling om at anvende pesticider i kampen mod ukrudt.

Politikerne i Odense Kommunes By- og Kulturudvalg afviste tirsdag eftermiddag at følge kommunens egne embedsmænd i sagen om bekæmpelse af ukrudt.

Forvaltningen opfordrede ellers politikerne til at stemme ja til forslaget om at lade pesticider slås mod den grønne fjende, der utrætteligt fortsætter med at ødelægge fortove og veje.

Samtlige politikere stemte imod brugen af pesticider, og et flertal bestående af Socialdemokratiet og Enhedslisten vedtog, at Odense Kommune skal fortsætte ukrudtsbekæmpelsen som nu ved at brug af gasbrændere.

Læs også Odense overvejede pesticider: Hvordan fjerner du ukrudtet hjemme?

- Vi skal ikke hælde pesticider ned i vores undergrund samtidig med, at vi siger til haveejere og landbrug, at de ikke må. Det var vi enige om hele vejen rundt. Det hører slet ikke hjemme at tænke i pesticider i 2018, siger Socialdemokratiets Anders W. Berthelsen.

Ny løsning

Tidsler, skvalderkål og mælkebøtter var på dagsordenen, fordi kommunens fortove og veje forfalder, når ukrudtet møver sig op mellem revner og sprækker. Samtidig udleder gasbrænderen en del CO2.

Anders W. Berthelsen mener, at vejene kan klare sig, indtil en ny, bedre løsning kommer på bordet.

- Vejene kan godt tåle et år endnu. Så må vi se på, om vi på længere sigt kan gasbrænde oftere, eller om der findes en anden løsning, siger han.

Odense Kommune bruger årligt tre millioner kroner på bekæmpelse af ukrudt, og én ting er sikkert: det bliver ikke med hjælp fra pesticider.

Læs også Ukrudtet vokser odenseanerne over hovedet: Pesticider er vejen frem

00:35 Allerede i sidste uge afviste Brian Skov Nielsen (EL) at stemme for forvaltningens forslag om brug af pesticider. Video: TV 2/Fyn Luk video

Læs også Pesticider skal bekæmpe ukrudt: - Vi skal ikke have gift på vores fortove