Odense sluttede som nummer et, men er ikke favorit, siger eksperter

I HTH Ligaen er fire hold tilbage i kampen om DM-guldet. I første omgang skal det afgøres, hvem der spiller sig i finalen og dermed et skridt tættere på titlen.

Lørdag venter de første semifinalekampe, og eksperterne peger på Team Esbjerg som det stærkeste hold.

Esbjerg tørner sammen med de forsvarende mestre fra København, mens et svækket Odense-hold i den anden semifinale får besøg af midtjyderne fra Herning-Ikast.

Der spilles bedst af tre kampe i begge dueller.

I denne sæson har Team Esbjerg præsteret flot og sikkert, mens de resterende semifinalehold har leveret svingende resultater.

Det får TV2's håndboldekspert Bent Nyegaard og DR's håndboldekspert Lars Krogh Jeppesen til at pege på Esbjerg som favorit til DM-guldet.

- Esbjerg har gennem sæsonen vist, at de har et godt fundament. De er et kollektivt hold og har tre store profiler i Sandra Toft på mål, en dygtig venstre back i Estavana Polman og så en stærk stregspiller i Vilde Mortensen Ingstad, siger Bent Nyegaard.

- Esbjerg er storfavorit. Spillerne har stor forståelse for hinanden, og de har i de seneste par måneder undgået skader. Det har nogle af de andre hold kæmpet med, supplerer Lars Krogh Jeppesen.

Ifølge Esbjergs cheftræner, Jesper Jensen, har hele holdet del i succesen og roser sine spillere.

- Vi er rigtig glade for det udgangspunkt, vi har skabt resultatmæssigt. Spillerne er blevet gode til at gøre hinanden bedre og sætte hinanden op, så de ved, de kan præstere, siger han.

Odense sluttede på en førsteplads i grundspillet, mens Esbjerg sluttede lige efter. Lige nu er Odense ramt af mangel på ressourcer, fordi flere nøglespillere er ude med skader, og det svækker fynboerne.

- Hvis Odense skal i en DM-finale, så skal Stine Jørgensen løfte sit niveau og tage mere ansvar, for der er færre ressourcer og færre spillere, siger Lars Krogh Jeppesen.

- Det betyder, at store profiler som Nadia Offendal og Stine Jørgensen skal gå forrest og vise vejen, siger han.

Hvis semifinalisterne vinder en kamp hver, eller hvis der spilles uafgjort i både første og anden kamp, udløses en tredje kamp, som bliver på henholdsvis Esbjerg og Odenses hjemmebane.

Lørdagens første semifinale mellem Esbjerg og København spilles klokken 14, mens Odense møder Herning-Ikast klokken 16.

Der spilles returkampe 1. maj.