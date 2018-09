Odense sørger for Viborgs fjerde tab i træk

Odense Håndbold vandt stort hjemme over Viborg og ligger nu i toppen af ligaen.

Der var langt fra tale om nogen lige kamp søndag aften, da Odense Håndbold og Viborg HK mødtes.

Sidste sæsons DM-sølvvindere, Odense Håndbold, havde vundet de første tre ligakampe og stillede derfor op til kampen i Odense Idrætshal søndag som favorit - og endte da også med at gå fra kampen med en sejr.

Viborg HK tabte for fjerde gang af fire mulige i ligaen, da det blev 21-28 ude mod Odense Håndbold.

Sidste sæsons DM-bronzevindere i kvindernes HTH Ligaen i håndbold, Viborg HK, er kommet helt skævt i gang med denne sæson i den bedste række.

Ingen spænding til sidst

Viborg indledte kampen mod Odenseholdet godt og kom foran 6-4, men det stjernespækkede hjemmehold med Stine Jørgensen i spidsen kom hurtigt tilbage i kampen.

Odense Håndbold kom foran 14-10, inden Viborg fik reduceret to gange, så gæsterne var bagud 12-14 ved pausen.

Viborg fik også reduceret til 13-14 i begyndelsen af anden halvleg, men så begyndte spændingen at ebbe ud.

Odense Håndbold øgede støt og roligt forspringet til otte mål, inden Viborg fik reduceret til slut, så gæsternes nederlag blev på syv mål.

Odenseanerne er i toppen

Odense Håndbold topper ligaen med otte point, mens Viborg altså er uden point efter fire kampe.

Silkeborg-Voel KFUM er nummer to med syv point, efter at holdet satte point til for første gang i denne sæson.

Silkeborg-Voel spillede 22-22 ude mod TTH Holstebro, der var bagud 9-12 ved pausen.

TTH Holstebro har seks point og ligger også godt til i toppen.

Herning-Ikast Håndbold vandt 26-24 ude over Randers HK efter en omskiftelig kamp.

Randers HK bragte sig foran 8-4, hvorefter Herning-Ikast Håndbold leverede et voldsomt ryk og kom foran 15-10 ved pausen.

I anden halvleg fik hjemmeholdet barberet gæsternes forspring ned, og Randers fik kontakt ved 24-24.

Det blev alligevel Herning-Ikast Håndbold, der snuppede begge point med kampens to afsluttende scoringer.

Midtjyderne har fire point, mens Randers HK har to point.