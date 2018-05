Odense taber DM-guldet

Søndag eftermiddag blev Danmarksmesterskabet i håndbold for kvinder afgjort. København løb med guldet, og odenseanerne blev slået.

Odense Håndbolds kvinder bliver ikke Danmarksmestre, og det skulle derfor heller ikke være i år, at klubben fik dens første DM-guld nogensinde.

Søndag eftermiddag blev det tid til den tredje, sidste og afgørende DM-finale mellem København Håndbold og Odense Håndbold. Kampen blev spillet på Frederiksberg, som egentlig gav Københavnerne en hjemmebanefordel.

Det har været en spændende finalerunde, fordi københavnerne vandt det første opgør hjemme på Frederiksberg, mens Odense svarede igen i returopgøret. Dermed skulle finalen og Danmarksmesterskabet afgøres i en sidste kamp søndag eftermiddag.

Læs også Guld-håbet lever fortsat: Pytlick fik sin tredje finalekamp

Spændende til det sidste

Opgøret mellem Øst- og Midtdanmark blev spændende lige indtil det sidste.

Efter 1. halvleg kunne Odense Håndbold gå til pause bagud med et mål. De nåede ikke at få scoret på det sidste angreb, og derfor var det hjemmeholdet, der gik til pausen med en føring på 12-11. Det var ellers Odense, der midtvejs i 1. halvleg var foran med fire.

Men odenseanerne kom hurtigt igen efter pausen, hvor de allerede et par minutter inde i 2. halvleg var foran igen.

Efter at have spillet i 42 minutter kom københavnerne foran igen - og denne gang med to scoringer. Faktisk fortsatte de med at være foran helt indtil, der var spillet 48 minutter, hvor Odense udlignede til 20-20.

Det gav odenseanerne kampgejsten tilbage, og de kom hurtigt foran med et mål. Resten af kampen var præget af, at de to finalehold var meget ligeværdige.

Men til sidst endte København altså med at tage guldet med en sejr på 26-25.