Vild stime: Odense tager 20. ligasejr i træk

Ingen synes at kunne stoppe Odense Håndbold i HTH Ligaen i denne sæson.

Onsdag fik Ringkøbing Håndbold muligheden, men bundholdet kunne intet stille op i Odense.

Her kunne træner Jan Pytlick fejre sin kontraktforlængelse med odenseanerne med en sikker sejr på 35-22.

Dermed nåede Odense op på imponerende 20 ligasejre i sæsonen, hvor der er gjort rent bord indtil nu.

Derfor topper Odense med 40 point ned til Nykøbing Falster Håndboldklub, der i 20 runder har skrabet 33 point sammen.

Gæsternes Michelle Brandstrup fik reduceret til 5-9 for Ringkøbing efter et kvarter, og kort efter var hun der igen og reducerede yderligere.

Ringkøbing var efter 19 minutter således blot bagud 8-9, og Odense gik til pausen foran 16-11.

Gæsterne var derfor ikke kørt helt over endnu og kom på 12-16 og 13-17 kort inde i anden halvleg, inden kræfterne slap op, og Odense kørte storsejren hjem i anden halvleg.

Nykøbing Falster vandt ude med 26-20 over Ajax København og sørgede derfor for at holde nogenlunde snor i Odense i toppen med sæsonens 16. ligasejr.

Team Esbjerg på tredjepladsen slog hjemme Silkeborg-Voel med 29-22, og Esbjerg har dermed 32 point for 20 kampe på tredjepladsen.

København ligger på fjerdepladsen i rækken med et point færre end Esbjerg efter en 32-27-sejr over EH Aalborg fra den tunge ende.

København har to point færre end Esbjerg for 20 kampe.

Herning-Ikast på femtepladsen slog Viborg HK med hele 34-21, og midtjyderne har 28 point.

