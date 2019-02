Odense tager sejr nummer 22 og vinder grundspillet

Odense Håndbold har hentet sejre på stribe i HTH Ligaen i denne sæson, og onsdag sikrede holdet sig også den samlede sejr i grundspillet.

De odenseanske håndboldkvinder var dog i problemer ude mod Nykøbing Falster, som førte ved pausen, men Odense trak alligevel det længste strå med en sejr på 25-19. Landsholdsspilleren Stine Jørgensen blev Odenses topscorer med seks mål.

Odense topper kvindernes bedste håndboldrække med 45 point, mens Nykøbing har ti point færre på tredjepladsen.Team Esbjerg på andenpladsen har ni point op til Odense, og med fire kampe igen kan holdet ikke hente Odense.



På fjerdepladsen ligger Herning-Ikast, der tidligere onsdag slog Ringkøbing Håndbold 23-18 på sidstnævntes hjemmebane. Efter 21 sejre i lige så mange kampe smed Odense lørdag de første point i ligaen, da TTH Holstebro tog fra mødet med topholdet med 25-25.

I den kamp scorede Odense blot syv gange efter pausen, og den sløje målform tog holdet med ind til onsdagens kamp.

Da kampuret rundede 14 minutter, havde Odense blot scoret to gange. Heldigvis for fynboerne var Nykøbings tre mål ikke meget bedre. Scoringer af Kathrine Heindahl og Stine Jørgensen satte Odense i gang, og i resten af halvlegen blev målene sat ind i vanligt højt tempo.

Nykøbing havde også fået hul på målbylden, og hjemmeholdet kom foran 11-9, da Kristina Kristiansen scorede i et tomt mål. Nykøbing scorede også på en kontra til 12-11, som var stillingen ved pausen.

Begyndelsen på anden halvleg tilhørte Nykøbing, som med to hurtige scoringer fik lidt luft. Men Odense viste hurtigt klassen og udlignede, da Stine Jørgensen scorede på straffekast et par minutter senere. Det bølgede frem og tilbage, før Odense bragte sig foran 18-16 med knap et kvarter igen.

Men så var det Nykøbing Falsters tur til at slå tilbage, og Emelie Westberg udlignede til 18-18 kort efter. Det var til gengæld det sidste, Nykøbing så til Odense. Topholdet stak af med hele syv scoringer på stribe, og så endte det alligevel med en komfortabel sejr til Odense.

