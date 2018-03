Odense Marcipan tjener igen gode penge

Odense Marcipan øgede indtjeningen med hele 65 millioner kroner i 2017. Omsætningen faldt som følge af dyk i råvarepriser.

Europas største marcipanproducent, Odense Marcipan, har slikket sårene efter produktions-ophøret i sin italienske virksomhed Natural Food.

Dårlig indtjening og lukning af det italienske produktionssted, der leverede marcipan til større industrikunder, kostede den odenseanske marcipanfabrik et underskud på 20 millioner kroner i 2016, og sammenlagt har italienerne kostet 40 millioner kroner i lærepenge i Odense.

Det netop offentliggjorte 2017-regnskab viser derimod et overskud på 45 millioner kroner før skat.

En pæn del af overskuddet skyldes dog en ekstraordinær indtægt fra salget af Natural Food i Italien til virksomheden Alfrus på 16 millioner kroner.

Men derudover har øget eksport og mere fokus på omkostningerne trukket regnskabet i plus-retning.

Selskabets nettoomsætning - altså salg - blev derimod reduceret med knap 20 millioner kroner - svarende til fem procent af omsætningen - på grund af faldende råvarepriser.

Det laver Odense Marcipan Produktion og markedsføring af marcipan, nougat, halv og helfabrikata og beslægtede bageringredienser.



Produktionen markedsføres i kage og dessertkategorier til bageri, detail, food service og industrimarkedet i såvel Norden som på udvalgte eksportmarkeder.



Produktgruppen består af marcipan, nougat, forarbejdede nøddeprodukter, emulsionsprodukter samt supplerende følgeprodukter.



Ledelsen af Odense Marcipan forventer et overskud af den ordinære dirft på samme niveau i indeværende år som i 2017, men bemærker dog, at man forventer fortsat intensiv konkurrence på de nordeuropæiske markeder og store udsving i priserne for selskabets råvarer.

Omregnet til fuldtidsansatte havde Odense Marcipan 141 medarbejdere i 2017 - en tilbagegang på seks medarbejdere.

Odense Marcipan har en formue - egenkapital - på 123 millioner kroner.

