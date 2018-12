Odense-topscorer efter comeback: Det er helt vildt

Odense Håndbold var bagud med 8-15 ved pausen og siden 10-18 mod Team Esbjerg på udebane i lørdagens pokalsemifinale, men alligevel endte fynboerne som vindere med cifrene 27-25.

Læs også Pytlick før finale: Vores topniveau giver dem problemer

Derfor var euforien efterfølgende i top hos Odenses landsholdsspiller Mette Tranborg, der scorede vigtige mål i anden halvleg og blev sit holds topscorer med syv mål.

- Det er helt vildt det her. Vi var bagud med otte mål, og alligevel formåede vi at vinde. Jeg er sindssygt stolt over os som hold, og jeg er bare så glad for at stå i min første pokalfinale, siger Mette Tranborg.

I første halvleg styrede Team Esbjerg mod sejren i kraft af keeper Sandra Tofts mange redninger, men Odense gav ikke op.

- Vi brændte for mange store chancer i første halvleg, og Sandra stod godt, men vi fik skudt hul på hende i anden halvleg og kom bedre i gang, og det gav pludselig energi.

- Vi tacklede hårdere i forsvaret. Vi byggede bare ovenpå hele tiden, lyder Tranborgs analyse.

Kampen ændrede også karakter, da træner Jan Pytlick efter pausen gik over til at angribe med syv mod seks spillere med målmanden ude. Det gav bonus.

- I pausen kiggede vi på hinanden og sagde, "vi giver det et skud med syv mod seks", da vi godt kunne se, at der var meget langt op mod et godt hold som Team Esbjerg, fortæller Jan Pytlick.

- Og så lykkedes tingene for os. Vi fik mere plads til at skyde forbi Sandra. Vi dækkede også bedre op, lyder trænerens forklaring.

Søndag står den så på en finale mod Nykøbing F. i Santander Cup i Esbjerg. Den begynder klokken 16.