Odense vil bekæmpe indbrud med Nabohjælp

Julen nærmer sig, og det er netop i ferierne og i den mørke tid på året, at indbrudstyvene oftest tager på arbejde.

Sammenlignet med de øvrige nordiske lande er der i Danmark tre gange så mange indbrud, og særligt i ferieperioder, hvor mange boliger står tomme, og her i de mørke vintermåneder, hvor mange boliger ligger hen i mørke, er det højsæson for indbrud i Danmark.

Organiseret nabohjælp og bedre sikring af døre, vinduer og låse er de vigtigste og mest veldokumenterede tiltag for at beskytte vores boliger mod indbrud Britt Wendelboe, Bo trygt

Derfor havde Odense Kommune sammen med Fyns Politi samt Bo trygt, som er et initiativ fra TrygFonden og Realdania i samarbejde med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, torsdag aften inviteret til borgermøde med fokus på forebyggelse af indbrud.

På borgermødet kunne Fyns Politi fortælle, at der i 2017 blev begået 1.006 indbrud i privat beboelse i Odense Kommune – hvilket er færre end i 2016, hvor der blev begået 1.274.

I hele politikredsen, der tæller alle de ti fynske kommuner, blev der begået 2.423 indbrud i 2017.

Organiseret nabohjælp

Derfor er der også al mulig grund til at tænke mere over indbrudsforebyggelse, mener Britt Wendelboe, der til hverdag er programchef i Trygfonden og til borgermødet var ordstyrer.

- Vi ved, hvad der skal til for at forebygge indbrud. Organiseret nabohjælp og bedre sikring af døre, vinduer og låse er de vigtigste og mest veldokumenterede tiltag for at beskytte vores boliger mod indbrud. Formålet med Bo trygt borgermøderne er derfor at udbrede den viden og inspirere til at tage den i brug. Sammen med kommunens og politiets forebyggende indsatser skulle det gerne være med til at få indbrudstallet til at falde og trygheden og livskvaliteten til at stige, siger Britt Wendelboe.

Blandt talerne til borgermødet var Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), sikringsekspert Jørn Juhl Nielsen og politiassistent Mark Grossmann.

Politiassistent Mark Grossmann fra Fyns Politi var blandt talerne på borgermødet. Foto: Claus Bech / Bo trygt

Sidstnævnte fortalte blandt andet om vigtigheden af opmærksomme naboer i forhold til både at forhindre og efterfølgende opklare indbrud.

- Hvis borgerne ser noget mistænkeligt, vil vi gerne opfordre dem til at reagere og kontakte os. Opmærksomme borgere er en stor hjælp for os og kan være med til at gøre en forskel – både i det opklarende og forebyggende arbejde, siger Mark Grossmann, der udover at være politiassistent i Fyns Politi og en af aftenens oplægsholdere også er byrådsmedlem for Venstre i Odense Kommune.

Tips og tricks

I løbet af aftenen fik de fremmødte derfor flere tips til et godt samarbejde med politiet samt indbrudstyvens opskrift på, hvad han kigger efter, når han skal bryde ind.

Blandt andet demonstrerede en tidligere indbrudstyv forskellen på at bryde ind af et indbrudssikret vindue og et vindue, der ikke er sikret.

Derudover gav det Kriminalpræventive Råd en introduktion til Nabohjælp, der kan forebygge op mod hvert femte indbrud.

Det ved vi om indbrud i private hjem i Danmark I 2017 skete der 29.156 indbrud i private hjem i Danmark. Indbrud i eget hjem er et tema, der gør hver fjerde dansker utryg, og det går ud over den enkeltes livskvalitet. En undersøgelse foretaget af Bo trygt peger på, at sikringen af omkring 2/3 af alle danske villaer kan forbedres betydeligt med meget simple tiltag. Cirka 81 procent af alle indbrud i private hjem i Danmark begås mod villaer. Når en indbrudstyv udvælger en bolig, vurderer han gerne følgende: Tegn på liv: er der for eksempel nysgerrige naboer. Tegn på værdi: er der synlige værdigenstande. Boligens tilgængelighed: er der for eksempel gamle vindueskarme, høje hække omkring boligen, dårlig belysning og så videre. Når der én gang har været indbrud i et hus, så er sandsynligheden for, at det hus udsættes for indbrud igen fire gange højere end huse, der aldrig har oplevet indbrud. Når der har været indbrud i et hus, så er der forhøjet risiko for indbrud i andre huse inden for en radius af 200 meter i minimum 14 dage. Kilde: Bo trygt

455 odenseanere havde fundet vej til borgermødet torsdag aften. Foto: Claus Bech / Bo trygt