Odense vil hjælpe andre kommuner med at slippe af med rockere

Engang var der kastanjedyr i vinduerne og hinkeruder på asfalten. Nu er børnehaven lukket, og i stedet er en rockergruppe flyttet ind.

Men det vil Odense Kommune lave om på.

Via paragraf 14 i planloven har kommunens jurister fundet en måde, hvorpå de kan forhindre rocker- og bandegrupperinger i at etablere sig i kommunen.

Den viden og de erfaringer, som har ført til muligheden for at smide rockergruppen Satudarah ud af den gamle børnehave i Spedsbjerg, vil Odense Kommune meget gerne dele med de øvrige fynske kommuner.

- Vi skal sikre maksimal vidensdeling af metoder, vi bruger i Odense, så de andre kommuner i hvert fald ved, hvordan vi har gjort i Odense, siger kommunens borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), til TV 2 Fyn.

Borgmesteren fortæller, at bandekonflikter er et fast punkt på dagsordenen i møderne i Kredsrådet, der er den formelle ramme om samarbejdet mellem politiet og kommunerne i Fyns politikreds.

- Alle kommuner er dybest set ens i udgangspunktet, så vi kan og vil også gerne dele vores embedsmandshåndværk. Vi har jo gjort vores arbejde, og det vil vi gerne dele med andre, hvis de får brug for det, siger Peter Rahbæk Juel.

- De skal ryges ud af Fyn

Meldingen om udvidet sparring mellem Odense Kommune og de øvrige kommuner bliver taget godt imod hos flere af de øvrige borgmestre.

- Der er ingen, der vil have dem eller ligesindede boende. De skal simpelthen bare ryges ud af Fyn, så de ikke kan slå sig ned, og det skal vi gøre i samarbejde mellem de fynske kommuner, siger Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune, der har sin kommunegrænse bare få kilometer fra adressen i Spedsbjerg.

Samme situation står de i hos Nordfyns Kommune, der heller ikke er interesseret i at huse den hollandske rockergruppe.

- Er der pludselig noget, der indikerer, at der kommer noget eller at de vil slå sig ned i Nordfyns Kommune, så vil vi heller ikke tøve i det omfang, det er muligt at udnytte samme muligheder, som man har gjort i Odense, siger den nordfynske borgmester, Morten Andersen (V).

Samarbejde er nøglen

Skal det lykkes at holde Satudarah væk fra Fyn, er borgmestrene enige om, at det er vigtigt at samarbejde på tværs af kommunerne.

I Nyborg Kommune har rockergruppen Hell's Angels i flere år haft til huse, og her er man også opmærksomme på, at der ikke skal komme flere til.

- Vi skal bestemt søge samarbejdet. Det er noget, vi står sammen om i det fynske. Vi har også tidligere haft fokus på, hvordan udviklingen er, så vi skal bestemt samarbejde. Og det her med, at man finder løsninger, som også kan bruges andre steder, det er vi selvfølgelig meget optaget af også, siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V).

Et samarbejde er allerede eksisterende på tværs af kommunegrænserne i kraft af politikredsen og det tilhørende kredsråd med samtlige fynske kommuner og Fyns Politi.

- Vi kan jo ikke sige, at det ikke betyder noget for os, bare fordi de slår sig ned i en ejendom i Odense Kommune. Kommunegrænserne er jo kun nogen, vi selv kender. Så det vil have samme negative konsekvens for os, uanset om de er i kommunen eller lige udenfor, siger Morten Andersen.

Der skal skubbes på lovgivningen

Ifølge Søren Steen Andersen skal de fynske politikere ikke kun samarbejde om at bruge de nuværende muligheder til at håndtere rockergrupperne.

De skal også samarbejde om at få endnu bedre værktøjer i værktøjskassen.

- Vi skal være superopmærksomme på, hvad der sker rundt omkring, vi skal samarbejde mellem Fyns Politi og de fynske kommuner, og så skal vi skubbe til folketingspolitikerne, siger Søren Steen Andersen.

- Nu skal vi finde den hammer, som vi før har manglet, så vi ikke får sådan nogle typer boende. Vi har allerede en dialog med Odense på jævnlig basis i forhold til initiativer, vi skal bære til Christiansborg, så vi kan få en bedre lovgivning på området, der kan give os flere muligheder.

Netop det, at kommunerne skal have endnu flere værktøjer til at håndtere bander og rockere, har de to fynske folketingskandidater Mai Mercado (K) og Bjørn Brandenborg (S) tidligere givet tilsagn om, efter Satudarah rykkede til Odense.

Skal være skarpe på udlejninger

Da Satudarah rykkede ind i ejendommen på Spedsbjergvej vest for Odense, skete det uden kommunen var opmærksomme på, at det var rockergruppen, der havde lejet sig ind.

Det vil man forsøge at undgå fremover i de fynske kommuner.

- Vi har antennerne væsentligt mere ude, end vi også tidligere har haft omkring det her. Men det er jo ikke så enkelt og så let, for der er jo ingen, der kommer og siger ”Jeg kommer fra Satudarah, og jeg vil gerne leje mig ind her,” siger Morten Andersen.

Samme problematik ser Kenneth Muhs også i Nyborg, hvor han dog samtidig kommer med en opfordring til de private.

- Vi skal selvfølgelig være opmærksomme, og vi skal kunne agere, hvis de nærmer sig. Og så vil vi opfordre til, at udlejerne er særligt opmærksomme på, hvem de udlejer til, siger Kenneth Muhs.

TV 2 Fyn har været i kontakt med ejeren af Spedsbjergvej 1, Christian Thiel Gørtz. Han oplyser, at han endnu ikke har sat sig ind i planlovens paragraf 14, men at han kigger på sagen med sine advokater. Han er desuden positivt indstillet overfor at finde en løsning med kommunen.