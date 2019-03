Odense vil spare massivt på kulturen for at få råd til fremtidens velfærd

Der bliver færre penge til kulturen i Odense og samtidig skal borgerne i Odense betale mere for at bruge kommunale tilbud. Det kunne eksempelvis være i form af mere brugerbetaling på friluftsbad, biblioteker og teatre. Det fremgår af det oplæg, som politikerne i Økonomiudvalget i Odense skal diskutere på dets næste møde på tirsdag.

Det er direktørerne fra de fem forvaltninger i Odense, der har lavet et oplæg til, hvordan der kan flyttes penge til velfærd fra andre områder i kommunens budget de kommende år.

Direktørerne foreslår, at der i næste års budget flyttes penge fra følgende områder:

Vækst og udvikling 27 millioner

Kultur, oplevelser og 28 millioner

Udbud og kontrakter 5 millioner

Fritidsområdet og folkeoplysning 10 millioner

Entre og gebyr 5 millioner

Facility management 2 millioner

Vej- og vintertjeneste 4 millioner

Reduceret prisfremskrivning 25 millioner

Kan- og skal opgaver 14 millioner

Mindreforbrug på elever og fleksjobbere 10 millioner

Løbende anlægsrammer 10 millioner

I alt skal der altså findes 140 millioner kroner på en række områder. Pengene skal i stedet bruges på børn og ældre.

Flere børn og ældre presser økonomien

Ifølge kommunens fremskrivningerne kommer der flere børn og ældre i Odense Kommune, og for at kunne holde opretholde det nuværende velfærdsniveau skal der findes penge til de områder. Direktørgruppen i Odense Kommune har vurderet, at udfordingen vil være løst de kommende fire år, hvis der hvert år bliver flyttet 200 millioner kroner ekstra til velfærd fra andre kommunale områder.

Politikerne i Odense Kommune har allerede besluttet, at der skal spares 60 millioner kroner på administrationen i de fem forvaltninger i Odense Kommune. Pengene er fordelt så der skal findes 20 millioner kroner på administrationen i Borgmesterforvaltningen, 16 millioner kroner på administrationen i By- og kulturforvaltningen, mens Børne- og unge-, Ældre- og handicap- og Beskæftigelses- og socialforvaltningen hver skal finde otte millioners besparelser på administrationen.

Børn- og ungerådmand, Susanne Crawley, Rad.V., glæder sig over, at der er flere penge på vej til børnene og de ældre i Odense.

- Det er glædeligt, at der kommer flere børn i Odense, for det er et udtryk for, at byen er i vækst og, at Odense er et sted man gerne vil bo. Men der følger udfordringer med. Jeg synes, at fordelingen (mellem forvaltningerne, red.), er lidt et udtryk for, hvad opgaven går ud på, men også for hvor vi som by bruger flest penge, siger Susanne Crawley, Rad.V.

Flere børn og ældre i Odense Tal fra Børn- og ungeforvaltningen viser, at vil der mangle 300 millioner kroner over de næste 10 år til børn- og unge, hvis det nuværnede serviceniveau skal opretholdes. Det skyldes, at der frem mod 2028 vil være 3.500 flere børn mellem 0 og 16 år.

Tal fra Ældre- og Handicapforvaltningen viser, at der i 2028 vil være 51 procent flere 80-89-årige - det svarer til 3.505 flere borgere - og 22 procent flere over 90 år - i alt 334 ekstra borgere. Samlet vil det koste 208 millioner kroner, hvis det nuværende serviceniveau på området skal opretholdes.

By- og kultur skal finde flest penge

Samlet bliver det By- og kulturforvaltningen med rådmand Jane Jegind, Venstre, i spidsen, der skal finde flest penge til velfærd de kommende år. Allerede i budgettet for 2020 står By- og kulturforvaltningen til at skulle finde 70,5 millioner kroner, borgmesterforvaltningen 47,6 millioner kroner, Beskæftigelses- og socialforvaltningnen 11 millioner kroner, Ældre- og handicap 6,3 millioner kroner mens Børn- og ungeforvaltningen skal finde 4,6 millioner kroner i budgettet næste år.

Forslaget har endnu ikke været behandlet politisk endnu. Foreløbig er det kun et forslag fra embedsmændene, der fik pålagt opgaven 20. februar. På tirsdag skal politikerne tage stilling til forslagene.

