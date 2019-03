På toppen: Odense vinder igen og øjner DM-semifinaler

To kampe, to sejre.

Sådan lyder facit for både Odense Håndbold og København Håndbold efter de to klubbers indledende kampe i slutspillet i kvindernes liga.

Efter at have slået Nykøbing Falster Håndbold (NFH) i den første kamp tidligere på ugen, blev det lørdag til en sejr for København Håndbold på 31-25 over TTH Holstebro på hjemmebane.

Odense tog hjemme imod NFH og sejrede med cifrene 26-21.

Resultaterne betyder, at Odense ligesom før lørdagens kampe topper slutspilspulje 1. Fynboerne har seks point, mens København på andenpladsen har fem.

De to klubber har efterhånden et solidt forspring til TTH og NFH, der stadig har det første point i slutspillet til gode.

De forsvarende mestre fra København Håndbold kom flyvende fra start mod TTH og var foran 12-3 efter det første kvarter. Ved pausen var stillingen 17-9.

Udeholdet kom dog bedre med efter pausen. Efter kun seks minutter var københavnernes forspring halveret, og der stod 18-14.

Derefter skruede København igen bissen på og var længe foran med fem-seks mål. TTH formåede aldrig for alvor at nærme sig, og den københavnske sejr var aldrig i reel fare.

Anne Cecilie de la Cour fra det vindende hold blev med otte mål kampens topscorer.

Tættere var det i kampen mellem Odense og NFH.

Fynboerne gik ganske vist til pause med en komfortabel føring på fire mål ved stillingen 14-10. Men i anden halvleg begyndte udeholdet at komme tættere på.

Med et kvarter tilbage af kampen var der kun to mål mellem de holdene. Det lykkedes dog ikke NFH at komme tættere på.

Odense holdt hovedet koldt og kunne til sidst køre sejren i hus efter at have lagt yderligere afstand til NFH.

Mens intet endnu er afgjort i kampen om medaljerne i ligaen, står det derimod klart, at København, Odense og de andre hold i slutspillet næste år får selskab af Horsens Håndbold i den bedste række.

Lørdag sikrede holdet nemlig oprykning fra 1. division, da Oddense-Otting blev slået med hele 36-11.