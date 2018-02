Odense Zoo: Direktøren fratræder pludseligt

Fyns største turistattraktion skal have ny direktør. Jens Odgaard Olsson stopper efter aftale med bestyrelsen.

I en pressemeddelelse oplyser bestyrelsen for Odense Zoo, at fratrædelsen er indgået efter en fælles overenskomst mellem bestyrelsen i Odense Zoo og Jens Odgaard Olsson.

- Jens har ydet en stærk indsats for at sikre både økonomien og udviklingen i Odense Zoo. Dette har blandt andet. givet sig udtryk i et solidt besøgstal med høj gæstetilfredshed og sikre strategier for fremtiden, udtaler bestyrelsesformanden for Odense Zoo, tidligere minister Carsten Hansen, der blev formand for Odense Zoo for tre uger siden.

Jens Odgaard Olsson har været direktør i Odense Zoo i fire et halvt år og stopper ved udgangen af maj i år.

- Odense Zoo er en spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor jeg er stolt over at have bragt haven videre i en tid med store udfordringer og besparelser fra både statsligt og kommunalt hold, lyder det fra den afgående direktør.

Jens Odgaard Olsson kom fra en stilling som innovationsdirektør i Arla. I oktober 2017 var han indblandet i en konflikt med 3F, da fagforeningen rejste sag mod Odense Zoo, efter ledelsen bebudede nye arbejdsopgaver til fire dyrepassere.

To af dyrepasserne skulle fra nytår udelukkende lave foder og gå ned i tid, mens to andre udelukkende skulle gøre rent. Efterfølgende strakte direktøren dog våben.

- Zoo indrømmer, at den har brudt en aftale om samarbejde, og at medarbejderne ikke har været hørt og inddraget i forbindelse med omorganiseringen og udliciteringen af nye arbejdsopgaver. Vi har ikke levet op til lovgivningen på området, skrev direktør Jens Odgaard Olsson i en pressemeddelelse i oktober sidste år.

Men at den faglige konflikt er direkte årsag til direktørens pludselige fratræden, bliver afvist i pressemeddelelsen.

- Jeg har lyst til nye udfordringer, og tiden er nu moden til nye kræfter, som kan bringe haven videre ad det spor, vi har lagt, lyder det fra Jens Odgaard Olsson i pressemeddelelsen.

Jens Odgaard Olsson forsætter sit arbejde i Odense Zoo som konsulent med henblik på at færdiggøre en række projekter, som han sammen med den øvrige ledelse har sat i søen.

- Jeg er glad for, at Jens forsætter som rådgiver for den nye ledelse og bestyrelse, så vi sikrer kontinuitet i det videre arbejde med at udvikle Odense Zoo som et spændende og attraktivt sted for vore mange gæster, siger Carsten Hansen.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen om Jens Odgaard Olsson har fået nyt job.

Bestyrelsen har konstitueret afdelingschef for dyre- og driftsafdelingen, Nina Collatz Christensen, som direktør i Odense Zoo og medarbejderne er blevet orienteret på et fællesmøde tirsdag.