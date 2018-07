Odense Zoo får ny direktør: Det er en gammel kending

Bestyrelsen i Odense Zoo har netop ansat ny direktør, og valget faldt på en de kendte i forvejen.

Til oktober tiltræder Odense Zoos nye direktør. Det bliver Bjarne Klausen, der skal bære titlen og overtage efter Jens Odgaard Olsson.

Bjarne Clausen kender både Odense Zoo og dyr rigtig godt. Han var vicedirektør i Odense fra 1994 til 2013 og har siden været forbi Kattegat Centeret i Grenaa og Den Blå Planet på Amager.

Og det er netop også grundet hans baggrund, at bestyrelsen har ansat Bjarne Clausen:

- Det har været vigtigt for os at finde et menneske med meget ledelseserfaring, som kender til de vilkår, som vores zoologiske haver har, og samtidig kommer med nye inputs, siger bestyrelsesformand Carsten Hansen.

Om sin kommende stilling siger Bjarne Clausen i en pressemeddelelse:

- Jeg glæder mig rigtigt meget til at starte som direktør for Odense Zoo, Danmarks smukkeste zoologiske have. Haven er et fantastisk sted med fantastiske medarbejdere og stærke oplevelser med dyrene. Der er masser at tage fat på, og med den viden og det engagement, der findes i dag, glæder jeg mig til at være med til at udvikle haven i de næste mange år, siger Bjarne Klausen.

100.000 flere gæster

Odense Zoo har ifølge Carsten Hansen hvert år 360.000 gæster, men det antal skal nu forøges, og det bliver Bjarne Clausens opgave.

- Bjarne Clausen har et helt naturligt kommunikationstalent. Hans netværk regner vi med at kunne trække rigtig meget på, siger Carsten Hansen og fortsætter om målene for fremtiden:

- Vi vil gerne have 100.000 flere gæster, og vi vil gerne bidrage til, at vi fortsætter den unikke udvikling, vi har, siger Carsten Hansen.

Bjarne Clausen tiltræder stillingen som direktør den 1. oktober 2018.