Odense Zoo udvider: Overtager Restaurant Skovbakken

Odense Zoo overtager Restaurant Skovbakken. Odense Zoos direktør glæder sig over, at havens fremtidige udviklingsmuligheder nu er sikret.

Odense Zoologiske Have åbnede for første gang i maj 1930. Kun 20 år senere døde stifteren Christian Jensen. Hustruen Kristine Jensen og senere datteren Birthe Jensen førte Odense Zoologiske Have videre

I 1981 overdrog Kristine Jensen Odense Zoo til Odense by, og haven er i dag en selvejende institution. Men familien beholdt Restaurant Skovbakken.

- Vi er glade for at Restaurant Skovbakken og Odense Zoologiske Have nu hører sammen, så den historiske ring sluttes. Dermed sikrer vi også havens fremtidige udviklingsmuligheder, og selv om det hverken er den nuværende eller den næste bestyrelse, der kommer til at arbejde med de muligheder, er det af afgørende fremtidig betydning, siger bestyrelsesformand Steen Møller i en pressemeddelelse.

Restaurant Skovbakken fortsætter

Restaurant Skovbakken fortsætter i bygningen. Restauranten er bortforpagtet til Lars og Birgit Knudsen.

- Odense Zoo skal ikke selv drive restaurant, men træder ind i forpagtningsaftalen med Lars og Birgit Knudsen. Det samarbejde ser jeg meget frem til at udvikle i de kommende år til gavn for både Odense Zoo og Restaurant Skovbakken.

Odense Zoo skifter adresse

Odense Zoo i dialog med Odense Kommune om at hædre grundlæggeren af zoologisk have.

Der er sendt en anmodning til By- og Kulturforvaltningen med havens ønske om, at pladsen foran Odense Zoo officielt får navnet "Christian Jensens Plads". Der forventes at kunne træde i kraft først i det kommende år.

Historisk billede af pingvinunger i Odense ZOO. Foto: Odense Zoo