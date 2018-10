Odenseaner sigtet for Vild med dans-svindelnummer

Jeg kan bekræfte, at vi har sigtet en mand bosiddende i Odense for overtrædelse af loven om forretningshemmeligheder Vicepolitiinspektør hos Fyns Politi, Kirsten Vesterby Fischer

I forbindelse med, at efterårets udgave af Vild med dans er løbet over danskerne tv-skærme, har en revisor fra Odense haft urimeligt gode chancer for at vinde på de odds, som Danske Spil har opstillet. Det skriver Ekstra Bladet.

Fyns Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at man undersøger manden for at svindle i forbindelse med de odds, som Dansk Spil har lavet i forbindelse med Vild med dans. Her oddser man på, hvilket af parrene, der får lov til at danse videre.

Fyns Politi oplyser, at den mistænkte er ansat af et revisionsfirma, som TV 2 bruger til at holde øje med brugernes sms-stemmer. Det er de stemmer, der afgør hvilket af de dansende par, der går videre. Dermed har manden ifølge Fyns Politi haft mulighed for at udnytte sin stilling til at spå om resultatet og dermed vinde på oddsene.

- Jeg kan bekræfte, at vi har sigtet en mand bosiddende i Odense for overtrædelse af loven om forretningshemmeligheder. Han har (ifølge sigtelsen, red.) udnyttet sin stilling i et revisionsfirma, der arbejder for TV 2 og Vild med dans til at oddse på 'Vild med dans' hos Danske Spil, siger vicepolitiinspektør Kirsten Vesterby Fischer fra Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Fyns Politi oplyser, at manden ikke sigtet for at påvirke resultatet af sms-afstemningen i forbindelse med Vild med dans. Han er i stedet udelukkende sigtet for at udnytte sin stilling i revisionsfirmaet.

TV 2 stopper samarbejde med revisionsfirma

Hos tv-stationen, der sender danseprogrammet har den nye sigtelse fået konsekvenser for det videre samarbejde med revisionsfirmaet.

- På TV 2 er vi meget chokerede, og vi vil heller ikke arbejde sammen med det pågældende firma længere. Vi må finde et nyt firma til de kommende afsnit af 'Vild med dans', siger redaktør på Vild med dans, Thomas Strøbech, til Ekstra Bladet

Derudover understreger redaktøren, at der ikke er fusket med stemmerne.

- Folk kan føle sig fuldstændig sikre. En revisor kan ikke påvirke eller ændre i tallene. Han er ansat til at holde øje med os og for at monitorere, at de tal, vi omregner til point svarer nøjagtigt til de afsendte sms-stemmer, lyder det fra Thomas Strøbech.

Vild med dans har været sendt på TV 2 siden 2005, hvor danske kendisser for første gang dansede hen over danskerne skærme.

Det er første gang, at dansk politi sigter en person for svindel i forbindelse med danseprogrammet.

Allerede nu er det muligt at oddse på, hvem der ryger ud af Vild med dans, når programmet næste gang sende fredag den 5. oktober klokken 20.00 på TV 2.

