Odenseanere revser “Cyklisternes By”: - Stressende, kaotisk og hektisk

- Det er kaotisk og hektisk.

- Det er superstressende.

Sådan lyder det fra nogle af de cyklister i Odense, der forsøger at komme frem i den travle morgentrafik i byen, som har brandet sig selv som Cyklisternes By.

Der er dog flere steder i Odense, hvor cyklisterne om morgenen skal holde i kø for at komme på arbejde eller i skole på grund af travlhed og vejarbejde.

- Der er lidt trangt, siger cyklist Ida Knudsen.

Her holder cyklister i kø

Det gælder blandt andet Allégade og Frederiksgade, hvor cyklisterne i myldretrafikken skal holde i kø og vente ad flere omgange på at kunne komme over ved grønt lys.

- Det tager væsentligt længere tid om morgenen, siger Signe Stokholm, der er blandt de mange odenseanere, der hopper på cyklen i morgentimerne.

De seneste år har letbanearbejdet i Odense været en væsentlig årsag til, at cyklisterne skal ud på omveje, og flere steder skal cyklisterne ud på en længere omvej end bilisterne.

- Jeg cykler en lille omvej på grund af en masse vejarbejde, men jeg er efterhånden så vant til det, siger Andreas Jensen.

Kommunen: Fortsat en del letbanearbejde

Ifølge Odense Kommune, der i årtier har brandet byen som Danmarks bedste cykelby, er der ikke udsigt til nogen konkrete ændringer.

- I krydset ved Frederiksgade skal der stadigvæk laves en del letbanearbejde, så det er en midlertidig situation, siger Rasmus Bach Mandø, der er kontorchef i afdelingen for Trafik og Mobilitiet i Odense Kommune.

Det er med at væbne sig med tålmodighed, når man som cyklist skal nå på arbejde eller i skole til tiden. Foto: Anders Høgh

Flere steder er der kø på cykelstien - men masser af plads på vejbanen. Foto: Anders Høgh

Odense Letbane ventes tidligst at stå færdigt i slutningen af 2020.

- De andre steder er det hele tiden en løbende afvejning af, hvordan vi skal regulere signalerne, forklarer han.

Ekstra sekunder til cyklister

Med andre ord forsøger kommunen hele tiden at fordele tiden lige mellem bilister, cyklister og fodgængere.

- Det er ikke for at genere cyklisterne, at det ikke er grønt lys længere. Det er simpelthen for at kunne afvikle trafikken, fastslår Rasmus Bach Mandø.

Selv om cyklisterne flere steder i Odense ikke kan nå at komme over, når det er grønt lys, har kommunen ikke nogen planer om at give mere tid til cyklisterne i Cyklisternes By.

- Vi kan ikke bare give nogle sekunder til cyklisterne, fordi sekunderne skal tages fra andre, som også holder i kø, forklarer han.

Cykelforbund undrer sig

Hos Cykelforbundet i Odense undrer man sig over, at kommunen ikke vil belønne odenseanerne for at sætte sig op på cyklen i den travle morgentrafik.

- Jeg er ikke sikker på, at medarbejderne i kommunen, som regulerer lyskrydsene, tænker på, hvor mange cyklister vi efterhånden har her i byen, og hvor lang tid det er nødvendigt at have grønt for, at man kan komme over, så man ikke skal holde i flere omgange og vente, siger Jens Henriksen fra Cyklistforbundet i Odense.

De seneste fire år er cykeltrafikken steget markant mere i Odense end i eksempelvis Aarhus og Aalborg. Odense Kommune har fortsat planer om at brande sig som Cyklisternes By.