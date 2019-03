To odenseanere vender tilbage til Fyn med deres pladeselskab under armen

- Der er ikke så meget plads, men stilen er helt perfekt til label nights.

Sådan lyder det fra de to musikproducenter Mathis Askebjerg Schmidt og Malte Windfeldt Behrens.

De er vilde med den kitchede retrostil i foyeren på Teater Momentum i Odense. Faktisk i en sådan grad, at de nu flytter en del af aktiviteterne i deres fælles pladeselskab fra København til Fyn.

Vores beslutning om at spille i Odense stammer blandt andet fra byggeklodserne til vores virksomhed, som handler om at gøre det, vi synes føles rigtigt. Det føles rigtigt at tage til Odense. Mathis Askebjerg Schmidt, medejer af pladeselskabet Konkylie Recordings

De to fyre er begge vokset op i Odense, men som mange andre er de flyttet til København for at realisere deres drøm om et professionelt arbejdsliv i musikbranchen.

Det var ikke muligt at finde det rigtige grundlag for en økonomisk bæredygtig forretning på Fyn.

I dag er de indehavere af pladeselskabet Konkylie Recordings - et københavnsk label, som udelukkende arbejder med indie-artister. Lige nu udgiver selskabet artister som Etagen Under, Uden Ord og Afskum.

Label nights i Momentum

Nu vender de tilbage til Odense - i hvert fald delvist.

Planen er at arrangere såkaldte label nights i Ny Vestergade i de lokaler, der ellers til daglig danner ramme om Teater Momentums aktiviteter.

At skabe en økonomisk bæredygtig forretning handler ikke for os kun om at vende hver en mønt og kvantificere alting. En virksomheds succes kan aflæses andre steder end på bundlinjen Malte Windfeldt Behrens, medejer af pladeselskabet Konkylie Recordings

Ved label nights bliver pladeselskabets nye artister præsenteret for et relevant publikum. Ofte vil de fremmødte være en blanding af almindelige musikinteresserede og andre virksomheder i musikbranchen, som kan være potentielle samarbejdspartnere.

- Vores beslutning om at spille i Odense stammer blandt andet fra byggeklodserne til vores virksomhed, som handler om at gøre det, vi synes føles rigtigt. Det føles rigtigt at tage til Odense. Selv om gevinsten måske kan være svær at se nu, er vi sikre på, at den nok skal være der, siger Mathis Askebjerg Schmidt til TV 2/Fyn.

- Vi ser, at Odense er i gang med en transformation som by, og vi vil gerne være med til at sætte vores aftryk, tilføjer han.

Mangler kritisk masse

Odense og resten af Fyn har ellers generelt et problem med at fastholde talenter inden for musikbranchen. Trods mange gode lokale initiativer, som for eksempel Tinderbox Band Battle, så flytter mange væk for at blive noget inden for musikken.

- Fyn mangler stadig kritisk masse, det vil sige nok dygtige og kreative mennesker, der vælger at blive boende eller bosætter sig for at skabe virksomheder, der arbejder professionelt med musik, teater, kunst eller andet, siger Anders Skovgaard, der er producent på Teater Momentum.

Han byder derfor nu Konkylie Recordings hjertelig velkommen, og deler gerne Teater Momentums lokaler med det københavnske pladeselskab.

- Der er masser af muligheder i Odense, så jeg tror på, at vi kan skabe de rigtige miljøer. Vi bliver måske aldrig så store som Hamborg og København, men vi kan godt få det til at vokse til noget, der giver mening, siger Anders Skovgaard.

Og mening, det er lige, hvad Mathis Askebjerg Schmidt og Malte Windfeldt Behrens slår på, at de kan byde ind med, både kommercielt og kunstnerisk.

- At skabe en økonomisk bæredygtig forretning handler ikke for os kun om at vende hver en mønt og kvantificere alting. En virksomheds succes kan aflæses andre steder end på bundlinjen, understreger Malte Windfeldt Behrens.

Første label night i Odense bliver den 26. april, hvor de to bands Afskum og Uden Ord begge står for en showcase-koncert med efterfølgende afterparty.

Se hele indslaget i TV 2/Fyns nyhedsudsendelse lørdag aften.