Odenseanere skal betale mere i skat

Odenseanere skal snart betale mere i skat. Et politsk flertal i byrådet har mandag aften underskrevet en aftale, der betyder, at skatten fra næste år hæves med 0,2 procentpoint.

- Stigningen gør, at vi samlet set kommer op på en kommuneskat på 25,5 procent, fortsat den laveste på Fyn, siger Peter Rahbæk Juel (S) på et pressemøde mandag aften.

I 2016 besluttede et snævert flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre med Anker Boye (S) i spidsen at hæve skatten med samlet 1,0 procentpoint, som fik navnet velfærdsprocenten og svarer til 300 millioner kroner. Det er den sidste del af den procent, et politisk flertal nå vil nå i mål med.

I mål med velfærdsprocenten

Den nye stigning er på 0,2 procentpoint, vil - når den er indfaset - give cirka 58 millioner kroner til kommunekassen.

- Det er ikke sådan, at vi bliver førende på skat på nogen måder, fordi vi indfører velfærdsprocenten. Det bliver en milepæl og forhåbentlig også et punktum for velfærdsprocenten, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

To gange har kommunen hævet skatten via en pulje, hvor andre kommuner har sænket skatten, så det samlede skattetryk ikke steg. I 2017 var det der en skattestigning på 0,5 procentpoint, året efter var det 0,3 procentpoint.

Nu vil flertallet bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Dansk folkeparti altså hæve skatten med 0,2 procentpoint. Dermed vil man nå stigningen på et procentpoint, som blev vedtaget for tre år siden.