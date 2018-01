Odenseanerne strømmer til havnebad: Man sidder klemt i saunaen

Det er blevet populært at vinterbade i Odenses Havnebad. Så populært at saunaen er fyldt om morgenen. Video: Ole Holbech

Flere odenseanere end før vælger at hoppe i det kolde havnebad i løbet af vinteren. Faktisk er det så mange, at vinterbaderne bliver nødt til at sidde tæt i saunaen.