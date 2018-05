Odenseanske Intelligent Banker vinder Vækstpris 2018

For første gang uddelte Væksthus Syddanmark dets vækstpris. Fynske Intelligent Banker vandt foran næsten 1.000 andre syddanske virksomheder.

- Jeg er utrolig glad. Den her pris er speciel for os, fordi det ikke bare er en vækstpris, men en digital vækstpris.

Sådan sagde Tommy Hummelmose, partner i Intelligent Banker, få minutter efter han som den første havde modtaget Vækstpris 2018.

Intelligent Banker har kontor i hjertet af Odense og er et sammenlignings-site for bankkunder. Kunderne kan således sammenligne bankernes produkter og priser på kryds og tværs i Danmark og fem andre lande.

- Hver dag sidder vores medarbejdere og koder og programmerer, så prisen er i høj grad en anerkendelse af deres arbejde, siger Tommy Hummelmose.

Intelligent Banker er en af de tre virksomheder, der blandt omkring 1.000 syddanske virksomheder var nomineret af Væksthus Syddanmark til Vækstpris 2018.

Der var udbredt glæde at spore hos Tommy Hummelmose og medarbejderne fra Intelligent Banker efter de vandt Vækstpris 2018. Foto: Pressefoto

Vi har et ansvar

Tommy Hummelmose brugte ikke kun taletiden på scenen til at takke for prisen, men sendte også en opfordring til alle de firmaer, der var til stede.

- Jeg sagde det, da jeg var med i Bissen og Bossen (TV 2/Fyns erhvervsprogram, red.), på vores kontor er der ingen værdier, udover dem i vores medarbejderes hoveder. Hvis vi skal fortsætte med at vokse og udvikle os, skal vi have kvalificerede medarbejdere. Dem skal vi selv forme, sagde Tommy Hummelmose fra scenen med Vækstpris 2018 i hånden.

Han håber på, at de syddanske firmaer vil blive ved med at tage studerende ind i deres virksomheder og tilbyde kandidatstuderende, at de kan lave deres speciale i virksomheden.

- Det er til gavn for os og for dem, sagde Tommy Hummelmose, før han blev klappet af scenen.

