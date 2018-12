Odenses bundhold vasker grim plet væk i isdrama

Ishockeyherrerne fra Odense Bulldogs vaskede tirsdag en grim plet væk mod Rødovre Mighty Bulls i landets bedste række.

I begyndelsen af oktober tabte ligaens bundprop med hele 4-13 i Rødovre, men tirsdag var rollerne byttet om, da de to hold atter stod over for hinanden på isen på den storkøbenhavnske vestegn.

Opgøret mellem de to hold endte i et drama, hvor fynboerne vandt 3-2 efter overtid og en afgørelse på straffeslag.

Opgør endte i overtid

Sebastian Ehlers bragte de fynske gæster foran med 1-0 efter otte minutter af første periode, og det så længe ud til, at scoringen skulle blive den eneste i kampen.

Men midtvejs i tredje periode kom der atter gang i målscoringen, da pucken tre gange inden for to og et halvt minut blev sendt i nettet. Først udlignede Mads Eller til 1-1 for Rødovre, men 40 sekunder senere bragte Yannick Vedel igen Odenseforan.

Kort efter udlignede svenske David Suvanto for Rødovres værter til 2-2 og sendte opgøret ud i overtid, hvor der ikke blev scoret yderligere.

Det tog tid

Herefter skulle de to hold afgøre bundkampen på straffeslag, og det udviklede sig til en langstrakt affære. Begge mandskaber brændte de to første forsøg og scorede så på de tre næste.

Men så fik de to mandskaber igen svært ved at score, og både Rødovre og Odense misbrugte yderlige tre forsøg hver.

Da Rødovres Rasmus Astrup brændte på hjemmeholdets niende straffeslag, kunne Søren Nielsen til sidst sikre Odensesejren.

Fortsat bundprop

Sejren betyder ikke alverden i tabellen for fynboerne, der fortsat ligger sidst i rækken med 15 point. Rødovre indtager syvendepladsen med 23 point.

Der var to kampe på programmet i Metal Ligaen tirsdag aften.

I Nordjylland vandt Frederikshavn White Hawks med 7-1 over Herlev Eagles. Med sejren bytterne frederikshavnerne ligaens fjerdeplads ud med andenpladsen bag ved førerholdet Rungsted Seier Capital.

Ligaen toppes af Rungsted med 51 point foran Frederikshavn og Sønderjyske med 41. De forsvarende mestre fra Aalborg Pirates har 41 point.

