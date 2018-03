Odenses ishockeyherrer henter million og redder sæsonen

Det er lykkedes for Odense Bulldogs at hente en million kroner og dermed sikre driften i denne og næste sæson

Odenses ishockeyherrer blev reddet på målstregen, da klubben skaffede en million kroner, som sikrer den videre drift i resten af denne sæson og også den næste.

Henrik Benjaminsen, der er formand i Odense Bulldogs, er lettet over, at man onsdag aften kunne hente de fornødne midler, så klubben kan køre videre.

- Status er, at vi nåede op på grænsen på en million, som var minimum, for at vi kunne fortsætte. Det betyder, at vi nu spiller videre i resten af sæsonen, og vi fortsætter også i næste sæson.Vi er rigtigt glade for, at det kunne lade sig gøre at skaffe de penge, som skulle bruges, siger Henrik Benjaminsen.

Det har været hårdt arbejde de seneste dage at finde pengene til at redde klubben.

- Når man går ud med hatten i hånden, så er man jo afhængig af, at der er nogen, der synes, at ishockey i Odense er en fed ting, og noget de gerne vil støtte op om. Det har der heldigvis været, siger han.

En million kroner er nok til at sikre driften, men fynboerne kunne godt bruge lidt mere luft i økonomien.

- Vi arbejder på en masse tiltag for at skaffe endnu mere. Næste sæsons niveau afhænger også lidt af, hvor meget vi kan skaffe. En million giver os noget luft, men vi vil gerne være et sted, hvor vi kan betale alle til tiden og ikke trække tingene. Så det vil være fedt at få lidt mere ind, og vi tror på det, siger formanden.

Odense måtte tirsdag se en direkte billet til DM-slutspillet glippe, da holdet sluttede som nummer syv i Metal Ligaens grundspil.

Odense skal nu slås med Herlev Eagles om en billet til slutspillet.